Simona Halep, învinsă în trei seturi de Caroline Wozniacki

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki cu 5-7, 6-4, 6-1, joi seară, în sferturile de finală ale turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 753.900 dolari, după ce a avut meciul în mână. Constănțeanca nu a mai avut însă energie pentru un al doilea meci într-o singură zi, după ce disputase joi dimineață partida cu Țvetana Pironkova, din optimi.

Halep Românca a câștigat primul set cu 7-5, revenind de la 2-5, apoi a continuat seria de ghemuri consecutive până la opt și a condus cu 3-0 în actul secund. Scorul a devenit ulterior 4-2 pentru Halep, dar a urmat o serie bună a danezei, de patru ghemuri consecutive, cu care Wozniacki a câștigat setul secund. Decisivul a început cu un break al lui Halep, care însă avea să rămână singurul ghem câștigat de româncă în set. Mai odihnită, Wozniacki a câștigat șase ghemuri consecutive, impunându-se cu 6-1. A fost a cincea întâlnire dintre cele două jucătoare, iar scorul a devenit 3-2 pentru Wozniacki. Pentru prezența în sferturi, Halep va primi 100 de puncte WTA și 18.940 de dolari.

În alt meci disputat joi, în primul tur al probei de dublu feminin, Monica Niculescu și taiwaneza Hao-Ching Chan au fost învinse de cuplul Timea Babos (Ungaria) - Andrea Hlavackova (Cehia) cu 6-3, 4-6, 10-6.

ADVERSARĂ DIN CALIFICĂRI ÎN PRIMUL TUR AL TURNEULUI DE LA WIMBLEDON

Simona Halep, favorită numărul 2, va întâlni o adversară venită din calificări în runda inaugurală a turneului pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, care va debuta luni, la All England Club din Londra. Halep, finalistă anul acesta la Roland Garros, a jucat o semifinală la Wimbledon, în 2015, anul primei ei finale de la Paris, iar anul trecut s-a oprit în sferturi de finală.

Într-un posibil sfert de finală, Halep ar putea s-o înfrunte pe britanica Johanna Konta. Simona Halep are două victorii pe iarbă și un eșec în acest an, după ce s-a oprit în sferturi la Eastbourne.