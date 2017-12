Simona Halep, meci demonstrativ la Constanţa

La doar 21 de ani, Simona Halep a intrat în galeria celor mai bune jucătoare de tenis române din istorie, după ce a câştigat trei titluri WTA în acest an, urcând astfel pe locul 22 în ierarhia mondială şi fiind cea mai bine clasată tenismenă din România. Ea a venit acasă la începutul acestei săptămâni pentru o minivacanţă de patru zile, perioadă în care să-şi încarce bateriile înaintea turneelor nord-americane. Ieri, Halep a fost invitata de onoare a bazei sportive „Samtronic” din staţiunea Mamaia, unde are loc un turneu care îi poartă numele. Prezenţa sa a atras numeroşi admiratori, majoritatea fiind mici tenismeni care visează să-i calce pe urme. Sportiva a susţinut un scurt meci demonstrativ, urmat de schimburi de mingi cu juniorii şi copiii clubului constănţean. La final, Halep a fost înconjurată de cei prezenţi, a acordat numeroase autografe şi a făcut fotografii alături de iubitorii tenisului. „Nicăieri nu este mai bine decât acasă. Mi-a fost doar de Constanţa, de mare, de cluburile de tenis şi de oamenii de aici”, a mărturisit Halep, care a vorbit şi despre performanţele înregistrate în acest sezon. „Mă bucur că am reuşit să câştig turnee, îmi doream enorm acest lucru şi îl simt ca pe o împlinire personală. Am muncit foarte mult şi ştiu că trebuie să muncesc şi mai mult pentru a mă menţine la acest nivel. Am fost destul de obosită după ultima serie de turnee şi am simţit nevoia unei pauze, înainte de a merge la turneele din circuitul nord-american. Nu mă aşteptam să ajung atât de sus în ierarhia mondială, este o mare performanţă. Este însă un alt nivel şi voi avea nevoie de multe puncte pentru a intra în Top 20”, a explicat tenismena în vârstă de 21 de ani.