Simona Halep, optimistă înainte de Indian Wells

După o lună de pauză, Simona Halep, locul 5 WTA, se întoarce pe teren în această săptămână, urmând să participe la turneul de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 6.844.139 de dolari, competiție pe care a câștigat-o anul trecut. Cap de serie nr. 5, tenismena constănțeană va avea însă o misiune extrem de dificilă, tragerea la sorți trimițând-o pe aceeași jumătate de tablou cu liderul mondial, Serena Williams. Sportiva în vârstă de 24 de ani va intra direct în turul secund al întrecerii, unde va da piept cu învingătoarea dintre americanca Vania King (locul 202 WTA) și o jucătoare venită din calificări. Halep, care ar putea să o întâlnească pe Serena Williams în sferturi, are de apărat 1.390 de puncte în această lună, ținând cont că anul trecut a ajuns până în finală și la turneul de la Miami. În aceste condiții, constănțeanca riscă să iasă din Top 10 WTA, dar a mărturisit că nu simte nicio presiune. Prezentă luni la dezvelirea picturii sale murale de la Indian Wells, Halep a afirmat că și-a perfecționat jocul la antrenamente, reușind să își găsească ritmul, și a rememorat drumul către trofeul la ediția precedentă. „Fiecare zi a fost o amintire deosebită pentru mine. M-am simțit bine, a fost o atmosferă bună tot timpul, iar în timpul meciurilor spectatorii au fost fantastici. Este plăcut să revin aici sănătoasă și pregătită să joc. Sper să am meciuri bune. Îmi place foarte mult acest turneu. Nu resimt nicio presiune. Cu siguranță, am avut două luni dificile, decembrie și ianuarie, în care nu m-am putut pregăti prea bine”, a explicat constănțeanca, adăugând că a trăit o experiență extraordinară la întâlnirea cu foștii mari campioni Steffi Graf și Andre Agassi: „A fost o experiență extraordinară. E foarte important pentru un jucător să întâlnească foști mari campioni. Ei au trăit deja aceste emoții și știu să explice fiecare sentiment pe care îl ai. Am învățat multe lucruri de la ei și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru”.

Tot pe jumătatea superioară a tabloului principal se află și celelalte trei reprezentante ale României, care au avut parte de noroc la tragerea la sorți. Astfel, Monica Niculescu, locul 34 WTA și cap de serie nr. 2, a acces direct în turul secund, unde se va lupta cu învingătoarea partidei dintre Galina Voskoboeva (Kazakhstan, fără clasare WTA) şi Heather Watson (Marea Britanie, locul 53 WTA). Irina-Camelia Begu, locul 35 WTA, va întâlni în runda inaugurală o jucătoare venită din calificări, iar în cazul unei victorii va juca în turul secund cu Serena Williams, în timp ce Alexandru Dulgheru (locul 93 WTA) se va duela în primul tur tot cu o jucătoare venită din calificări.

