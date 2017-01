Cea mai grea perioadă din cariera Simonei Halep

După doi ani în care s-a numărat printre starurile circuitului WTA și a fost privită drept succesoarea americancei Serena Williams, tenismena constănțeană Simona Halep se află în cădere liberă. Sportiva în vârstă de 24 de ani a pierdut la debut în ultimele trei turnee și trece prin cea mai grea perioadă din cariera sa, ultimul eșec, înregistrat la Doha, în fața unei jucătoare clasate tocmai pe locul 118 WTA, rusoaica Elena Vesnina, ridicând multe semne de întrebare. Totuși, constănțeanca susține că nu o interesează prea mult faptul că a coborât pe locul 5 în clasamentul mondial și se concentrează asupra formei fizice. „Am mai avut în urmă cu doi ani o perioadă aşa, la US Open, dar acum este mai greu, pentru că am avut probleme de sănătate şi nu am putut să mă antrenez. Sunt bine şi o să muncesc mai bine pentru a-mi reveni. Nu regret faptul că am ales să nu mă operez. Eu joc destul de OK, dar nu pot să închei meciurile și este vorba doar de timp, de pregătire. Trebuie să mă pregătesc mult mai mult pentru a reveni la forma normală și să am cât mai multe meciuri. Este mai greu să te menţii în top decât să ajungi acolo. Trebuie să fii sănătos ca să te menţii acolo şi să ai puterea să joci la fiecare turneu foarte bine. Am făcut acest lucru aproapre trei ani, acum însă am ajuns la o oboseală, la nişte probleme de sănătate de care trebuie să am grijă. Nu mă interesează prea mult clasamentul. Bineînţeles că înseamnă mult atunci când eşti numărul 2, 3 sau 1, dacă reuşeşti să obţii acel loc, dar mai important pentru mine este să fiu sănătoasă și să mă pot antrena ca să fac faţă la turnee”, a explicat Halep. Constănțeanca va petrece o scurtă perioadă în țară, apoi va pleca în SUA, unde se va pregăti pentru participarea la Indian Wells, turneu programat în perioada 9-20 martie, unde este deținătoarea trofeului: „Indian Wells este următorul turneu şi voi face pregătire în America înainte de competiție. Nu îmi este teamă şi abia aştept să merg să mai joc meciuri, pentru că meciurile te ţin acolo sus cu încrederea. Şi pentru asta muncesc”.

DUBLU EȘEC PENTRU MONICA NICULESCU

Rămasă singura reprezentantă a României la turneul de la Doha, Monica Niculescu, locul 37 WTA, a fost învinsă de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA, în optimile de finală ale competiției dotate cu premii în valoare totală de 2.517.250 de dolari, cu scorul de 7-5, 6-1, după o oră și 43 de minute de joc. Pentru performanța din Qatar, românca va primi un cec de 29.580 de dolari și 105 puncte WTA. Niculescu a părăsit și competiția de dublu, unde a făcut pereche cu rusoaica Margarita Gasparian, cele două fiind învinse, în sferturi, de perechea formată din Sara Errani (Italia) și Carla Suarez Navarro (Spania) cu scorul de 3-6, 6-2, 10-7, după o oră și 15 minute de joc. Pentru prezența în această fază a turneului, Niculescu și Gasparian vor fi răsplătite cu 4.735 de dolari și 105 puncte WTA la dublu.

