Simona Halep şi Horia Tecău, învingători la ‘s-Hertogenbosch

Doi reprezentanţi ai tenisului de câmp constănţean s-au impus, sâmbătă, în puternicul turneu olandez de la ‘s-Hertogenbosch. După ce a câştigat, săptămâna precedentă, turneul de la Nürnberg (Germania), disputat pe zgură, Simona Halep a repetat performanţa şi în întrecerea de la ‘s-Hertogenbosch, dotată cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari şi desfăşurată pe iarbă. În finala disputată sâmbătă, constănţeanca, locul 45 WTA, a învins-o pe sportiva belgiană Kirsten Flipkens, locul 20 WTA şi cap de serie nr. 4, cu 6-4, 6-2, după o oră şi 11 minute, asigurându-şi un cec în valoare de 32.258 de euro şi 280 de puncte WTA, care o duc aproape de Top 30 mondial. Halep este a doua jucătoare din istoria tenisului românesc care câştigă două finale consecutive, după Virginia Ruzici, şi a cincea care s-a impus în mai mult de un turneu WTA, după Virginia Ruzici (7), Irina Spîrlea (4), Ruxandra Dragomir-Ilie (4) şi Alexandra Dulgheru (2).

„Sunt foarte fericită, iar acesta este un moment special pentru mine. Mă simt incredibil, mai ales că am reuşit să joc atât de bine pe iarbă, după o săptămână în care am evoluat pe zgură. În finală am jucat bine, chiar dacă am fost un pic emoţionată la început, şi am luptat pentru fiecare punct. Adversara m-a pus în dificultate prin stilul ei, dar nu am renunţat nicun moment şi, în final, am câştigat. Nu mă aşteptam să cuceresc două titluri consecutive. Vreau să mă bucur de fiecare moment şi să-mi îmbunătăţesc în continuare jocul. Este un moment special pentru mine. Voi pleca imediat la Wimbledon, astfel că va trebui să sărbătoresc acest succes după Wimbledon”, a declarat Halep. Învingătoarea a fost lăudată atât de adversară, cât şi de site-ul oficial al WTA. „Simona este în cea mai bună formă a vieţii sale. A câştigat săptămâna trecută pe zgură, iar acum pe iarbă. Se pare că nici măcar nu contează pentru ea pe ce suprafaţă joacă. A jucat extraordinar”, a spus Flipkens. „Indiferent dacă este pe zgura de la Nürnberg sau pe iarba de la ‘s-Hertogenbosch, este de neoprit. Simona Halep a învins-o pe Kirsten Flipkens la Topshelf Open, obţinând al doilea său titlu WTA în tot atâtea săptămâni. Unele jucătoare se odihnesc în perioada de două săptămâni dintre Roland Garros şi Wimbledon, altele obţin zece victorii consecutiv, iar Simona Halep este una dintre acestea. Uimitor este că a obţinut cele două titluri pe suprafeţe total diferite”, a notat site-ul WTA. Halep nu a avut timp să sărbătorească victoria, plecând direct spre Londra, unde astăzi va începe turneul de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. În primul tur, Halep o va întâlni pe Olga Govorţova (Belarus, nr. 72 WTA).

AL 15-LEA TITLU PENTRU TECĂU. În turneul de dublu masculin de la ‘s-Hertogenbosch, dotat cu premii în valoare totală de 467.800 de euro, Horia Tecău şi partenerul său, bielorusul Max Mirnîi, s-au impus, tot sâmbătă, în finală, în faţa cuplului german Andre Begemann / Martin Emmrich, cu 6-3, 7-6, după o oră şi 14 de minute de joc. Pentru constănţean este a treia oară când se impune în turneul olandez, după trofeele din 2010 şi 2012, şi al 15-lea titlu din carieră, dar abia al doilea alături de Mirnîi, după cel de la Bucureşti. Cu cele 250 de puncte ATP primite pentru această performanţă, Tecău şi Mirnîi s-au apropiat şi mai mult de calificarea la Turneul Campionilor, care va avea loc la finalul anului, la Londra. Tecău şi Mirnîi vor lua startul în această săptămână la Wimbledon, unde constănţeanul a jucat ultimele trei finale, cei doi fiind desemnaţi favoriţi nr. 7.

Seria succeselor româneşti de la ‘s-Hertogenbosch a fost completată de Irina Begu, care a câştigat titlul în proba feminină de dublu, alături de Anabel Medina Garrigues (Spania), cele două trecând, sâmbătă, în finală, de cuplul Dominika Cibulkova (Slovacia) şi Arantxa Parra Santonja (Spania), cu 4-6, 7-6, 11-9. Pentru acest succes, Begu şi Garrigues au primit 280 de puncte WTA şi câte 9.274 de euro.