După doar două săptămîni de la pichetele organizate în faţa prefecturilor pentru stoparea crizei şi menţinerea locurilor de muncă, sindicaliştii Cartel \"Alfa\" renunţă la protestele din iulie. În urma discuţiilor din cadrul Consiliului Naţional al Confederaţiei de ieri, la care a participat şi ministrul Muncii, Marian Sîrbu, reprezentanţii Cartel \"Alfa\" au suspendat mitingul programat pentru 9 iulie. În schimb, sindicaliştii au solicitat intensificarea dialogului social pentru adoptarea legii unice cu păstrarea ierarhizărilor propuse de la nivelul ministerelor. Discuţiile organizaţiei sindicale au avut ca prim punct pe ordinea de zi derularea, în următoarele luni, a programului de acţiuni sindicale de protest, în funcţie de deschiderea reprezentanţilor Guvenului spre dialogul social, în vederea aplicării Planului de măsuri anticriză stabilit cu partenerii sociali. Marian Sîrbu a angajat Ministerul Muncii în participarea la dialogul social pentru găsirea de soluţii urgente privind adoptarea legii salarizării unitare cu păstrarea ierarhizărilor propuse de la nivelul ministerelor, repoziţionarea importanţei diferitelor meserii din sectoarele de activitate, păstrarea salariului minim pe economie ca reper de bază pentru calcularea diferitelor indemnizaţii sociale. De asemenea, Sîrbu s-a angajat şi în respectarea acordului tripartit, semnat în luna iunie 2008, cu privire la evoluţia raportului dintre salariul minim şi salariul mediu pe economie, să se ajungă la un raport de 50%, în 2014, apropiat de ponderea salariului minim în salariul mediu pe economie conform normelor UE. Totodată, secretarul de stat din Ministerul Muncii, Valentin Mocanu, a declarat că în grila de salarizare a bugetarilor au fost făcute anumite ajustări, astfel încît să se ţină cont de posibilităţile financiare pe care le are România. Valentin Mocanu a explicat că aceste ajustări erau necesare, întrucît primele propuneri convenite în grupul de lucru însemna o creştere a salariilor cu 70% faţă de cele aflate în plată la ora actuală. \"Am făcut diverse propuneri ţinînd cont de posibilităţile financiare. Mai urmează însă şi o evaluare pentru că trebuie să ne facem o imagine despre posibilităţile existente de a finanţa aceste propuneri. Dorim să facem o lege care să fie valabilă mulţi ani de acum înainte astfel încît trebuie să lucrăm cu seriozitate\", a declarat Mocanu. Acesta a mai afirmat că în şedinţa de Guvern din 24 iunie s-a stabilit ca săptămîna aceasta să fie finalizată analiza financiară, apoi urmînd ca proiectul legii salarizării să fie publicat în dezbatere publică. \"Am încercat ca propunerile făcute să fie mai apropiate de posibilităţile existente într-un orizont de timp acceptabil care ne-am dori să fie de pînă la zece ani. Însă nu putem da un termen, întrucît prognozele nu mai pot fi făcute cu acurateţe avînd în vedere că este o perioadă de criză\", a mai declarat Mocanu.