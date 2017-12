După o perioadă îndelungată în care a reclamat situaţia dezastruoasă existentă la nivelul celui mai mare port maritim al României, cauzată în special de "explozia" muncii fără forme legale şi înlesnirea criteriilor de autorizare a operatorilor de pe platforma constănţeană, şi care a culminat în această vară cu un accident de muncă fără precedent, soldat cu morţi şi răniţi, conducerea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) a purtat mai multe runde de negocieri cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) în vederea găsirii unei soluţii salvatoare. Pe parcursul întîlnirilor cu ministrul Radu Berceanu, sindicaliştii au arătat că în pofida faptului că doar 16 societăţi respectă prevederile legislaţiei în vigoare, în portul Constanţa îşi desfăşoară activitatea peste 80 de operatori, autorizaţi cu largul concurs al Autorităţii Navale Române şi Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" Constanţa. Liderul FNSP, Petre Costel a prezentat, zilele trecute, conducerii ministerului necesitatea impunerii unui control mai strict în activitatea de pilotaj şi remorcaj şi consecinţele concesionării cedării terenurilor operatorilor portuari, un accent deosebit fiind pus pe înfiinţarea agenţiei de muncă din portul Constanţa. "În pofida divergenţelor existente am arătat că înfiinţarea agenţiei va furniza forţă de muncă necesară, va elimina fenomenul activităţilor fără forme legale şi, în final, va contribui la dinamizarea activităţii pe platforma portuară. Este un proiect la care lucrăm de 10 ani şi cu toate promisiunile primite, pînă acum nu am putut înfiinţa o astfel de unitate pentru că operatorii au dorit forţă de muncă mai ieftină decît cea prin agenţie", a declarat Petre Costel.

Aşa cum era de aşteptat, sindicaliştii au luat în discuţie şi mult trîmbiţata măsură a privatizării administraţiei porturilor maritime constănţene de către MTCT, alături de alte societăţi portuare din ţară. "Am solicitat conducerii ministerului modificarea Ordinului 22 care reglementează activitatea de transport naval şi înfiinţarea unei comisii mixte în vederea unei analize reale a consecinţelor privatizării. Este inadmisibil că am ajuns în situaţia de a ceda aproape jumătate din activele administraţiei unor companii particulare, doar din falsa dorinţă de a privatiza o unitate care asigură servicii publice şi de siguranţă portuară. Cred că sîntem singurul port din lume în care jumătate din activele statului ar putea fi date unor companii private. Este ca şi cum ai încerca să privatizezi primăria! Am primit promisiunea că peste o săptămînă vom avea o altă rundă de negocieri în vederea reglementării situaţiei", a mai declarat Petre Costel.