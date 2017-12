Sistematizare a traficului în staţiunea Mamaia

09:24:08 / 20 Februarie 2014

Spagarii

D-l Mazare si seful de la domenii au luat spaga pentru terenul atribuit imobilului construit in mijlocul bulevardului Mamaia, in apropierea noului sens giratori la intrarea in statiune dinspre constanta. O Cladire anacronica si de prost gust. s-au incalcat PUD si PUZ. Rog Parchetul si Politia sa verifice cum s-au dat autorizatii, iar responsabili sa plateasca. Noi cetatenii nu mai toleram asa ceva.