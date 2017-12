Situaţie inedită pentru Olympiacos

Situaţie neaşteptată - dar plăcută! - pentru campioana Greciei, Olympiacos Pireu venind pe „Santiago Bernabeu” din postura de lideră a Grupei C! Etapa trecută, grecii s-au impus în Germania, la Bremen, reuşind una din marile surprize ale acestei ediţii a Ligii Campionilor. Iar acum încearcă să dea lovitura la Madrid, profitînd şi de forma slabă a campioanei Spaniei - Real Madrid n-a contat în joc în meciul cu Espanyol, de sîmbătă (înfrîngere cu 1-2, golul fiind reuşit în prelungiri). Evident, Real are un lot mult mai valoros, dar şi probleme cu accidentările - Robben, Pepe şi Heinze fiind accidentaţi pentru mai mult timp, în timp ce Metzelder şi Cannavaro sînt sub semnul întrebării. În plus, brazilienii Robinho şi Baptista au întîrziat la revenirea de la echipa naţională şi vor fi penalizaţi, fiind greu de crezut că vor juca astăzi. Deci şanse reale pentru greci să-şi menţină prima poziţie în clasamentul grupei în caz că nu pierd la Madrid. În celălalt meci al grupei, Lazio va evolua la Bremen şi este greu de crezut că nemţii vor rata două meciuri la rînd. În Grupa A, OM găzduieşte pe FC Porto şi are un meci mult mai greu decît pare. Fără Torres, Liverpool caută să-şi revină după neaşteptata înfrîngere internă, o victorie la Istanbul fiind la îndemîna englezilor. Valencia are ca obiectiv o victorie în Norvegia, mai ales că David Villa ar putea reintra în acest meci. Pentru Chelsea se anunţă un meci dificil, Schalke fiind în revenire de formă după un început mai modest de sezon. În Grupa D, vom revedea duelul de anul trecut dintre Benfica şi Celtic, fiecare gazdă cîştigînd atunci cu 3-0! În sfîrşit, Şahtiorul lui Lucescu poate profita de degringolada din curtea deţinătoarei trofeului şi poate obţine o victorie de prestigiu.

Programul din această seară, toate meciurile fiind programate la ora 21.45 - Grupa A: Beşiktaş Istanbul - FC Liverpool; Olympique Marseille - FC Porto; Grupa B: Rosenborg Trondheim - Valencia; Chelsea Londra - Schalke ’04; Grupa C: Werder Bremen - Lazio Roma; Real Madrid - Olympiacos Pireu; Grupa D: Benfica Lisabona - Celtic Glasgow; AC Milan - Şahtior Doneţk.