Snopit în bătaie de socru şi de cumnat

Scandalul dintre un bărbat din Ciocîrlia de Sus şi rudele soţiei sale s-a încheiat cu un dosar penal pentru tentativă de omor. Simion Găvoneanu, de 40 ani, a rămas văduv cu mulţi ani în urmă, fiind nevoit să îşi crească singur fata, acum în vîrstă de 15 ani. În 2001, bărbatul s-a recăsătorit cu o femeie mai tînără din localitate şi împreună au o fetiţă de patru ani. Certurile iscate destul de des în sînul familiei, din pricina problemelor financiare, au determinat-o pe femeie să-şi părăsească soţul. După sărbătorile pascale ea şi-a luat copilul şi s-a mutat înapoi la părinţi. Duminica trecută, bărbatul, care lucra prin curte, a văzut cum prin faţa casei sale trece soţia cu copilul împreună cu mama soacră, Ionica Ion. "Am vrut să îmi văd copilul, dar soacră-mea nu m-a lăsat. Am crezut că vrea să mă lovească şi am ridicat mîna să mă apăr şi am împins-o. Ionica s-a dezechilibrat şi a căzut din picioare", a declarat Simion Găvoneanu. Soacra agresată are altă variantă: "S-a apropiat de noi, m-a strîns de gît şi a vrut să mă lovească cu flexul pe care-l avea în mînă". După acest episod, femeia s-a întors acasă, unde i-a povestit bărbatului ei cele întîmplate. "Soţul meu, Aurel, împreună cu fiul meu cel mic, Ion, s-au dus acasă la ginerele nostru să stea de vorbă cu el. Cînd au intrat în curte, acesta a pus mîna pe o coadă de greblă şi a început să îi lovească. Sînt plini de vînătăi. Aurel şi Ion au fugit, iar ginerele s-a luat după ei dar s-a împiedicat şi a căzut " , a susţinut Ionica Ion. Lucrurile nu par să se fi petrecut chiar aşa pentru că Simion Găvoneanu a ajuns în stare gravă la spitalul din Medgidia, fiind supus unei intervenţii chirugicale. Medicii au constatat că bărbatul avea afectat grav un plămîn. "Au venit la mine la poartă şi mi-au spus că mă omoară. Eu am rupt-o la fugă spre fundul curţii, dar cei doi au sărit gardul şi m-au ajuns. Au început să dea în mine cu pumnii, picioarele şi cu o bîtă pe care o aduseseră ei. După ce m-au snopit în bătaie, m-au lăsat acolo şi au plecat. Eu am reuşit să mă tîrăsc pînă la gardul fratelui mei şi să strig după ajutor. Apoi mi-am pierdut cunoştinţa şi m-am trezit la spital", a povestit Simion Găvoneanu. El a adăugat că nu e prima dată cînd este ameninţat cu moartea de familia Ion. Lumină în acest caz vor face procurorii constănţeni, care îl anchetează pe Aurel Ion, socrul lui Simion Găvoneanu, sub acuzaţia de tentativă de omor.