Social democraţii, uniţi în faţa prigoanei DNA

08:11:47 / 08 Aprilie 2014

cinism fara margini

Cei care au votat cu USL se pot mandri acum cu acest premier care manifesta un cinism si o golanie fara limite . Ponta este cameleonul desavarsit pe care nici Crin Antonescu n-a reusit sa-l egaleze . Era bine daca am fi citit astazi stirea ca PSD si anexele politice subordonate s-au solidarizat pentru realizarea locurilor de munca promise , pentru ieftinirea traiului , pentru modernizarea si prosperitatea Romaniei , pentru unitate si pace sociala . Asa ceva se poate intampla numai atunci cand partidele si politicianistii se tem de opinia publica , atunci cand exista constiinta civica , ceea ce inca nu exista in Romania . Ponta si cei de teapa lui stiu pe ce electorat se bazeaza cand afirma ca " prigoana " DNA va aduce PSD mai multe voturi . Regretabil , dar asa este . Am retinut si argumentul ca PSD va continua politica de sustinere a baronilor deoarece primarul de la Piatra - Neamt a trecut la PMP ca sa scape de justitie . Asa o fi , dar de ce Ponta nu aminteste de sutele , de miile de puscariabili care au trecut la PSD de-a lungul anilor . Constantinescu are dreptate : asa nu se mai poate lucra ( fura ) in Romania anului 2014 asa cum se intampla pe vremea lui Iliescu si Nastase . Sa profitam de ocazie si sa ne amintim de o carte putin cunoscuta . Ne referim la " Din tara magarilor " scrisa in 1916 de Stefan Zeletin Citim in capitolul despre justitia magarilor : " Supus pedepsei nu e cel ce face , ci cel ce dezveleste o magarie ...In tara magarilor se pedepsesc vorbele nu faptele ...orice magarie , privita in sine , nu alcatuieste o rusine , daca e bine ascunsa . Ea devine o rusine din clipa in care e data la iveala ....In aceasta tara toti fura fara deosebire , Furtul a ajuns o adevarata virtuozitate si cel mai indemanatic in acest mestesug se bucura totodata si de cea mai mare cinste intre magari ....dar ei nu fura ..iau fiecare din hambarul obstesc bacsisul care cred ca li se cuvine . Si e firesc ca , cu cat magarul e mai mare , meritele sale mai stralucite cu atat e mai gras bacsisul pe care-l ia ca dreapta rasplata de la obste " . Desigur , lupta intre partide pentru a demonstra care este cel mai necinstit este apriga . Citam tot din Zeletin : " Liberalii despre conservatori : sunteti niste hoti . Ati golit ieslele si hambarele obstei , v-ati imbuibat toti partasii , de s-a procopsit sub parinteasca voastra obladuire tot ceea ce e netrebnic in tara la noi . Conservatorii raspund : Nu mai spuneti , cinstiti si harnici tovarasi intru hotie .Cand ne urcam noi la carma , gasim hambarele mai goale ca oricand . Toti ai vostri pleaca din slujbe cu burtile pline si-si umple acasa ieslele cu varf , de au unde paste din belsug mai mult de timpul cat va tinem la post ....dupa asemenea dezbateri ce au loc zilnic intre alesii neamului magaresc liberalii si conservatorii se pupa in bot si-si strand labele cu caldura " . Filozoful Zeletin nu-si putea imagina ce se intampla azi in tara magarilor .