Şofer la 14 ani

Un fenomen cu care se confruntă poliţiştii constăţeni destul de frecvent în ultima perioadă este furtul de autoturisme. Mai mult, potrivit anchetatorilor, maşinile sînt furate, de cele mai multe ori, de tineri care nu au depăşit încă vîrsta majoratului, dar, cu toate acestea, fără a ţine cont de siguranţa lor sau a altora, se încumetă să se urce la volanul autoturismelor furate şi să le conducă pe drumurile publice. Cu un astfel de caz s-au confruntat şi poliţiştii de la Secţia 4 în noaptea de duminică spre luni. O patrulă din cadrul acestei secţii a văzut cum o Dacie în care se aflau doi indivizi mergea şerpuit pe Bd-ul I.C. Brătianu. La vederea oamenilor legii, şoferul a apăsat acceleraţia, în cele din urmă oprindu-se în apropierea Şcolii Generale nr. 8, unde cei doi ocupanţi s-au dat jos din autoturism şi au rupt-o la fugă. După o cursă de cîteva sute de metri, agenţii nu au reuşit să-l prindă decît pe unul dintre ei, observînd cu surprindere că este vorba de un copil, Mustafa G., de 14 ani, din Călăraşi. Adolescentul le-a povestit poliţiştilor că locuieşte în cartierul Palas, la bunicul său, şi că în seara respectivă a ieşit în oraş să se distreze împreună cu un prieten, Ionuţ Iosup, de 16 ani. Spre miezul nopţii, cei doi se îndreptau spre casă, cînd au observat, pe str. Munţii Tatra o Dacie parcată. “Atunci ne-a venit ideea să furăm maşina ca să ne plimbăm. Prietenul meu, Ionuţ, se pricepe la lucruri din acestea. El a forţat portiera şi a legat apoi firele de contact”, a spus Mustafa. Băiatul spune că deşi era pentru prima dată cînd se suia la volanul unui autoturism, nu i-a fost teamă şi crede că s-a descurcat destul de bine. “Nu am mai condus pînă acum, dar am prins repede şi am reuşit să merg cîteva sute de metri”, a adăugat Mustafa. Pentru fapta comisă, tînărul este cercetat în stare de libertate pentru furt, oamenii legii căutîndu-l în continuare pe cel de-al doilea tînăr care a luat parte la infracţiune.