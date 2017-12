Soluţii extraterestre naive

PENTRU BĂSESCU - „O IEŞIRE NATURALĂ”. Români, care încă mai aveţi de lucru la stat, vi se pregăteşte epurarea! Dacă n-aţi fost deja în primii peste 200.000 de bugetari scoşi cu forţa anul trecut din sistemul de stat, este posibil să vă număraţi printre cei 120.000 de salariaţi care vor rămâne fără un loc de muncă în plin an electoral. Cu toate tentativele lamentabile de îndulcire a situaţiei dramatice din 2012 în care se vor afla bugetarii, şeful statului nu reuşeşte decât să provoace şi mai multă nemulţumire în rândul românilor care vor rămâne fără un loc de muncă, sub pretextul portocaliilor de reducere a cheltuielilor. „Nimeni nu vizează o bruscare, o scoatere artificială din sectorul de stat a unui număr de 120.000 de salariaţi... Nu discutăm de ieşirea unui val de 120.000 de salariaţi, printr-o hotărâre administrativă, ci o ieşire naturală”, a încercat Băsescu să ne convingă. Problema este la ce anume s-a gândit şeful statului când a spus „ieşirea naturală” a salariaţilor, din moment ce decizia de epurare colectivă s-a luat deja. Orice cuvânt ar fi fost mai potrivit pentru situaţia de faţă! Orice, numai naturală nu e disponibilizarea a 120.000 de angajaţi în administraţia locală şi centrală şi „promisiunea” că nimeni nu-şi va găsi de muncă, sectorul de stat central şi local sau în deconcentrate în plin an electoral. Mai mult, din ciclul nemulţumirilor lui Băsescu se numără şi restructurările din Ministerul de Interne. În al 12-lea ceas s-a gândit Băsescu că restructurarea din MAI nu s-a făcut mereu pe competenţe, ci au fost disponibilizaţi angajaţi „în detrimentul rudelor şi pilelor”, iar acum vrea noi reduceri. El promite că va ridica problema la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din decembrie.

VITEAZA SULFINA. După anunţul lui Băsescu, de joi, privind disponibilizările în sistemul bugetar, mulţi viteji se-arată. Primul este ministrul Muncii, Sulfina Barbu, care nu face decât să-i dea dreptate şefului său, îl completează şi foloseşte explicaţii pompoase. \"Nu au fost făcute analize concrete pentru a şti câţi oameni vor pleca din fiecare sector, aceste analize fiind în desfăşurare. Cei care părăsesc sistemul bugetar se pot angaja în privat, pentru că sunt locuri disponibile\", promite ministrul Muncii, deşi nici societăţile private nu au o viaţă roz.

SĂRĂCIE LUCIE. PNL Constanţa reacţionează la anunţul tranşant al lui Băsescu. Reprezentanţii filialei consideră că s-a ajuns în situaţia în care se vorbeşte doar de sărăcie, nicidecum de viitor. „România se află astăzi în stare de blocaj şi economic, şi social, şi politic. Puterea actuală nu vorbeşte despre oameni, ci doar despre cifre, pentru justificarea măsurilor de austeritate. Abordarea de tip contabil, aceeaşi ca şi în cazul tăierilor şi concedierilor nediferenţiate, de-a valma, are efecte dezastruoase la nivelul societăţii”, se arată într-un comunicat de presă al liberalilor constănţeni.