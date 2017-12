Sondaj IRES: Ce spun românii despre vaccinare; pro sau contra?

11:50:08 / 29 Aprilie 2017

BESTII CU CHIP DE OM

CATE FAMILII SUNT DISTRUSE SI CHINUITE DE PE URMA BESTIILOR CU CHIP DE OM ?! MULTZI SUFERA DE PE URMA UNORA CARE OBTZIN BANI DE PE URMA SUFERINTZEI MUUUUUULTOR OAMENI ! DNA UNDE ESTI ?! CA ALTFEL REACTZIONEZA INDATA, DAR PENTRU OAMENII CARE SUFERA DE PE URMA CRIMINALILOR DIN ROMANIA SI DIN EXTERIORUL ROMANIEI, TACE CHITIC, PARCA NUMAI EXISTA ACEASTA INSTITUTZIE NUMITA DNA !? CATE FAMILII SUFERA DE PE TIMPUL GUVERNULUI TEHNOCRAT SI ACTUALULUI GUVERN SI CHIAR MAI INAINTEA CELOR DOUA GUVERNE AMINTITE, DE LA 1989 SI PANA IN PREZENT, SAU ESTE O POLITICA LA NIVEL GENERAL DE IMPUTZINARE, MICSORARE A NUMARULUI CRESTINILOR IN ROMANIA SI IN LUME, VEZI SIRIA SI ALTE TZARI IN LUME, ASTA ESTE RASPUNSUL PENTRU CARE DNA-UL TACE SI NU IA NICI O MASURA IMPOTRIVA CELOR CARE SE FAC VINOVATZI DE PRUNCUCIDERE, PRUNCUCIDEREA DETERMINA O SOCIETATAE CU O " GAURA " / UN " GOL " IN GENERATZIA URMATOARE, IN VIITORUL ROMANIEI, CHIAR NU, NE INTERESEAZA, NU, NE PASA, ORI LE PASA ALTORA DE FAPTUL CA NOI, ROMANII SA NUMAI FIM PE ACEST PAMANT, ACEST FAPT, CUM SE POATE NUMI ACEASTA CHESTIUNE !?