Sorana Cîrstea, în turul secund la US Open

Marţi seară, Sorana Cîrstea (locul 54 WTA) a eliminat-o pe Lesley Kerkhove (Olanda, locul 171 WTA, jucătoare venită din calificări), în primul tur de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 50,4 milioane de dolari. După o oră şi 14 minute de joc, Cîrstea a învins-o pe Kerkhove cu scorul de 6-1, 6-3, făcând pasul în turul al doilea la Flushing Meadows, astfel că şi-a asigurat un cec în valoare de 86.000 dolari și 70 de puncte WTA. În 2009, Cîrstea a ajuns în turul al treilea al turneului de la New York. Pentru a-şi egala performanţa din urmă cu opt ani, Cîrstea trebuie să treacă în turul secund de învingătoarea din partida Jelena Ostapenko (Letonia, locul 12 WTA şi a 12-a favorită la US Open) - Lara Arruabarrena (Spania, locul 60), întreruptă marţi seară, din cauza ploii, la scorul de 6-2, 1-6 şi 3-1 pentru Ostapenko.

Monica Niculescu (locul 57 WTA) a câştigat primul set, cu 6-3, dar la scorul de 1-1 în al doilea set meciul cu Kristina Mladenovic (Franţa, locul 13 WTA) a fost întrerupt şi va continua miercuri. Întâlnirea dintre Ana Bogdan (locul 108 WTA) şi Taylor Townsend (SUA, locul 119 WTA) a fost amânată pentru miercuri, tot din cauza ploii.

Tot în primul tur la US Open s-a înregistrat o surpriză uriaşă, câştigătoarea de anul trecut, Angelique Kerber (Germania, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 6), fiind eliminată de Naomi Osaka (Japonia, locul 45 WTA), care s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1.

