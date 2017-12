Sorin Chiţu a revenit la Săgeata Năvodari

Aflată în criză de atacanţi, Săgeata Năvodari a dat o lovitură, readucându-l la echipă pe Sorin Chiţu, golgeterul echipei timp de două sezoane. Jucătorul în vârstă de 33 de ani a evoluat timp de trei ani pentru gruparea de pe litoral, în perioada 2009-2012, fiind cel mai bun marcator al ligii secunde de două ori consecutiv, în 2011 şi 2012. În această perioadă, Sorin Chiţu a avut însă şi un moment delicat în relaţia cu clubul năvodărean, părăsind echipa chiar înaintea barajului de promovare din 2011, contra celor de la Voinţa Sibiu. În sezonul trecut, el a ales să evolueze pentru FC Farul, însă contractul cu „alb-albaştrii“ i-a expirat în această vară.

„Ce a fost, a fost. Sunt pregătit pentru o nouă aventură la Săgeata. Îmi doresc să joc şi să-mi ajut echipa. M-am antrenat la Năvodari, dar nu am ajuns încă la vreun acord. Cred că ne vom înţelege şi voi semna până la plecarea în cantonamentul din Austria. Îmi doresc să joc în prima ligă, mai ales că la Săgeata am trăit una dintre cele mai frumoase perioade din cariera mea. Am mai evoluat în prima ligă, însă în urmă cu foarte mulţi ani, cred că vreo unsprezece, când eram la Petrolul Ploieşti”, a spus Sorin Chiţu. Atacantul este convins că gruparea de pe litoral are forţa de a rămâne în prima ligă. „Cu o pregătire bună, făcută sub comanda lui Tibor Selymes, şi cu încredere în forţele proprii, putem să sperăm la mai mult în primul sezon în Liga 1”, a adăugat Chiţu.

În schimb, năvodărenii au decis să renunţe la trei jucători, Vasile Şicu, ghanezul Arnold Kennedy şi Cristian Puşcaş. Un alt atacant veteran, Dorel Zaharia, a discutat ieri cu managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan, pentru a lămuri situaţia sa. Golgeter al echipei în sezonul promovării, Zaharia a fost pus pe liber după venirea lui Tibor Selymes la Năvodari.