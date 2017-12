Sorţi blânzi pentru români

Tragerea la sorţi pentru play-off-ul UEFA Europa League a fost destul de favorabilă echipelor noastre, care vor avea adversare accesibile. Astfel că, în septembrie, am putea avea cinci echipe în grupele UEL, dar la fel de bine am putea rămâne doar cu Oţelul Galaţi în grupele UCL! Dacă Steaua (cu ŢSKA Sofia) şi Rapid (cu Slask Wroclaw) ar trebui să-şi pună doar problema scorului, pentru Dinamo va fi ceva mai dificil cu Vorskla Poltava, fotbalul ucrainean fiind în ascensiune. Oricum prima şansă o are echipa bucureşteană, dacă nu comite mari erori, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Şansă la tragerea la sorţi a avut şi FC Vaslui, care a “primit” cel mai modest cap de serie din grupa sa, Sparta Praga fiind departe de echipa ce avea “abonament” la cupele europene în anii trecuţi. În sfârşit, performera fazei anterioare a UEL - Gaz Metan Mediaş - poate visa în continuare la calificarea în grupe! Este drept că românii au şansa a doua la calificare, dar aşa a fost şi în disputa cu FSV Mainz (o echipă mult mai tare decât Austria Viena) şi jucătorii lui Pustai au trecut mai departe. Cum Gaz Metan va juca în această fază a UEL tot pe stadionul CFR din Cluj, ca şi Steaua, partida tur se va disputa în Austria şi nu în România, cum ieşise la tragerea la sorţi.

Programul partidelor care vor avea loc în play-off-ul UEFA Europa League, conform tragerii la sorţi de vineri, de la sediul UEFA de la Nyon: Maccabi Tel-Aviv (Israel) - Panathinaikos Atena (Grecia); Atletico Madrid (Spania) - Vitoria Guimaraes (Portugalia); Shamrock Rovers (Irlanda) - Partizan Belgrad (Serbia); Metalist Harkov (Ucraina) - Sochaux (Franţa); Beşiktaş Istanbul (Turcia) - Alania Vladikavkaz (Rusia); Rosenborg (Norvegia) - AEK Larnaka (Cipru); Vorskla Poltava (Ucraina) - Dinamo Bucureşti (România); Bursaspor (Turcia) - Anderlecht Bruxelles (Belgia); AS Roma (Italia) - Slovan Bratislava (Slovacia); Olympiacos Volos (Grecia) - PSG (Franţa); Legia Varşovia (Polonia) - Spartak Moscova (Rusia); Ekranas (Lituania) - Hapoel Tel-Aviv (Israel); PAOK Salonic (Grecia) - Karpaty Lvov (Ucraina); Trabzonspor (Turcia) - Athletic Bilbao (Spania); Heart of Midlothian (Scoţia) - Tottenham (Anglia); NK Maribor (Slovenia) - Glasgow Rangers (Scoţia); Steaua Bucureşti (România) - ŢSKA Sofia (Bulgaria); FC Nordsjaelland (Danemarca) - Sporting Lisabona (Portugalia); Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina) – FC Fulham (Anglia); Lokomotiv Moscova (Rusia) - Spartak Trnava (Slovacia); FC Sion (Elveţia) - Celtic Glasgow (Scoţia); Slask Wroclaw (Polonia) - Rapid Bucureşti (România); Litex Loveci (Bulgaria) - Dynamo Kiev (Ucraina); Lazio Roma (Italia) - Rabotnicki (Macedonia); Nacional Madeira (Portugalia) - Birmingham City (Anglia); PSV Eindhoven (Olanda) - SV Ried (Austria); FC Thun (Elveţia) - Stoke City (Anglia); Aalesund (Norvegia) - AZ Alkmaar (Olanda); FC Vaslui (România) - Sparta Praga (Cehia); Omonia Nicosia (Cipru) - Red Bull Salzburg (Austria); FC Zestafoni (Georgia) - FC Bruges (Belgia); Hannover ‘96 (Germania) - FC Sevilla (Spania); HJK Helsinki (Finlanda) - Schalke ‘04 Gelsenkirchen (Germania); Dinamo Tbilisi (Georgia) - AEK Atena (Grecia); Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Rennes (Franţa); Austria Viena (Austria) - Gaz Metan Mediaş (România); SC Braga (Portugalia) - Young Boys Berna (Elveţia); Standard Liege (Belgia) - Helsinborg (Suedia). Partidele din play-off-ul UEL se vor disputa pe 18 august (turul) şi 25 august (returul).