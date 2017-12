Soţul Monicăi Iacob-Ridzi a renunţat la funcţiile din PDL

Primarul din Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a demisionat, ieri, din funcţiile deţinute în partid - preşedinte al filialei municipale a PDL şi prim-vicepreşedinte al PDL Hunedoara, invocând „anumite rezerve ale partidului“ faţă de el, însă va rămâne membru al formaţiunii. Primarul din Petroşani a precizat că nu a abandonat PDL nici măcar atunci când partidul a vrut să o excludă din viaţa politică pe soţia sa, fostul ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob-Ridzi. „În urmă cu 17 ani, când am intrat în viaţa politică împreună cu soţia mea, mi-am imaginat că într-un partid precum PDL suntem ca într-o mare familie. Întotdeauna am pus pe primul plan al vieţii mele munca de partid, sacrificând, de nenumărate ori, viaţa de familie. Din 2007 am adus PDL trei mandate de primar, obţinând întotdeauna un număr de voturi situat peste media generală a partidului. Nu am abandonat familia PDL nici atunci când cei care ştiau că soţia mea este o victimă a unei făcături josnice, în loc să ia atitudinea normală şi morală a unui partid politic de ţinută, căutau soluţii pentru a o da la o parte din viaţa politică. Din cauza tuturor acestor motive, am luat decizia de a renunţa la toate funcţiile mele politice din PDL“, a spus Tiberiu Iacob-Ridzi. Primarul din Petroşani a afirmat că va duce la bun sfârşit proiectele pe care le are pentru comunitatea locală, mulţumindu-le celor care au avut încredere în el.