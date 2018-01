Spectacol de adio oferit de “tricolori”

“Tricolorii” au încheiat cu o victorie categorică campania de calificări pentru EURO 2008, spulberînd aseară, la Bucureşti, pe Stadionul “Naţional”, reprezentativa Albaniei cu un sec 6-1 în ultimul joc din preliminarii. În faţa unui stadion pe jumătate gol, elevii lui Victor Piţurcă s-au aruncat din primul minut în ofensivă, dominîndu-şi categoric adversarii în ciuda absenţelor vedetelor Mutu şi Chivu. Doar imprecizia şi intervenţiile defensivei albaneze au făcut ca scorul să se deschidă abia în min. 22, cînd a reluat din marginea careului mic sub transversală. Diferenţa s-a majorat la nouă minute după pauză, cînd Tamaş a expediat o “torpilă” dintr-o lovitură liberă de la 25 m. Cu primul loc în Grupa G deja asigurat, românii au deschis jocul şi în doar opt minute s-au marcat cinci goluri. Daniel Niculae a deschis seria reuşitelor, fructificînd pasa lui Dică, în min. 63, dar la faza următoare, albanezii au redus din handicap prin Kapllani, la o neatenţie a apărării noastre. În min. 66, Niculae a realizat “dubla”, după ce a fost servit perfect în faţa porţii de Gigel Bucur, iar două minute mai tîrziu, “tricolorii” au primit o lovitură de pedeapsă pentru un fault comis de Curri, care a fost eliminat. Ciprian Marica a transformat fără probleme, mărind avantajul României. În min. 71, echipa pregătită de Piţurcă a primit a doua lovitură de pedeapsă, soldată cu eliminarea lui Dede, şi Dică şi-a trecut în cont a doua reuşită din acest joc. Pînă la final, Cociş şi compania au mai ratat cîteva ocazii, dar gîndul le zbura deja la turneul final care va avea loc anul viitor în Austria şi Elveţia. “Echipa a terminat aşa cum mi-am dorit această campanie de calificare. S-a văzut la fiecare meci că băieţii şi-au dorit enorm să meargă la Euro. Eu sper ca acolo să jucam în aceeaşi manieră. Visăm la primul loc. Ar fi culmea să nu ne gîndim că putem cîştiga Europenele. Pentru asta trebuie să fim pregătiţi fizic şi psihic la cel mai înalt nivel. Nu există adversari slabi la un Campionat European, aşa că nu am nicio preferinţă cum va arăta grupa noastră”, a spus la final selecţionerul Victor Piţurcă, aflat la a doua calificare cu echipa naţională la un turneu final. “Ne bucurăm că am reuşit să ne calificăm după mulţi ani, am fost un lot unit şi dorinţa de calificare a fost una mare. Mutu şi Chivu şi-au dorit foarte mult să ajungem la un turneu final şi cu ajutorul nostru, am reuşit acest lucru”, a adăugat Nicolae Dică.

Au evolua - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Ogăraru, Tamaş (78 M. Constantin), D. Goian, Raţ - Fl. Petre (65 G. Bucur), Mărgăritescu, Cociş - N. Dică - Marica (73 Mazilu), D. Niculae; Albania (antrenor Otto Barici): Beqaj - Lila, Vangeli (41 Kapllani), Curri, Dede - Rrustemi - Duro (79 Hyka), Lala, Haxthi, Bulku - Skela, Bogdani (83 Bakaj). Cartonaşe galbene: Marica - Curri (2), Dede (2), Vangeli. Cartonaşe roşii: Curri, Dede. Spectatori: 25.000. Goluri: N. Dică 22, 71-pen., Tamaş 54, D. Niculae 63, 66, Marica 69-pen. - Kapllani 64. Arbitri: Edo Trivkovic - Zeljko Novosel şi Robertino Dujela (toţi din Croaţia).

Adio, Stadionul “Naţional” !

Fluierul de final a declanşat fiesta, “tricolorii” făcînd turul de onoare în aplauzele spectatorilor şi la lumina artificiilor care au brăzdat cerul. Totodată, în mod simbolic, a început demolarea Stadionului “Naţional”, partida cu Albania fiind ultima găzduită de fostul “23 August”. Inaugurată în anul 1953, arena a fost cea mai mare din ţară, avînd o capacitate de 70.000 de locuri. Stadionul va fi dărîmat, în locul său urmînd să apară o arenă ultramodernă, cu 55.000 de locuri, o îmbinare la scara româneasca între “Allianz Arena” din Munchen şi arena formaţiei Eintracht Frankfurt. Noua arenă va costa 150 milioane de euro şi va fi dată în folosinţă în 2011.

Clasament Grupa G

1. ROMÂNIA 12 9 2 1 26- 7 29p

2. Olanda 12 8 2 2 15- 5 26p

3. Bulgaria 12 7 4 1 18- 7 25p

4. Belarus 12 4 1 7 17-23 13p

5. Albania 12 2 5 5 12-18 11p

6. Slovenia 12 3 2 7 9-16 11p

7. Luxemburg 12 1 0 11 2-23 3p