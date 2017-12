Spînu a rămas singurul internaţional român de la CVM Tomis

Centrul Andrei Spînu a fost singurul jucător de la CVM Tomis Constanţa convocat la echipa naţională de volei masculin a României, pentru turneul din al doilea tur preliminar al calificărilor la Campionatul Mondial de seniori, încheiat duminică, la Almere (Olanda). Reamintim că tricolorii au terminat turneul pe locul 4 (din şase echipe), cu o singură victorie în cinci meciuri jucate, contra Israelului. Spînu a fost titular în toate partidele şi unul dintre cei mai buni jucători ai selecţionatei antrenate de Dan Gavril şi Ovidiu Macarie, dar echipa noastră a ratat ocuparea unei poziţii calificante pentru turul al treilea preliminar. „Nu se poate spune că am ratat calificarea la Campionatul Mondial, pentru că este un drum foarte lung ca să ajungi acolo. Nici echipe mari, cu tradiţie, din Europa nu ajung întotdeauna la un turneu final de CM. Pentru noi, obiectivul era să ne calificăm la turneul din al treilea tur preliminar, dar nu am reuşit. Nu ştiu să spun care sunt cauzele, dacă asta e valoarea noastră sau dacă putem mai mult”, a declarat Spînu.

Dacă eşecurile cu Ucraina, Belarus şi Olanda erau, într-un fel, aşteptate, să pierzi cu 0:3 în faţa Suediei, echipă fără veleităţi în voleiul european, a fost extrem de neplăcut. „În acel meci cu Suedia, toţi am prins o zi foarte proastă, în care nu ne-a ieşit nimic, nu am reuşit să legăm deloc jocul. Din ziua a doua ne-a mers mai bine, am revenit de fiecare dată când eram conduşi, am făcut trei meciuri la rând destul de bune, chiar şi cu adversari care în mod normal sunt mai bine cotaţi ca noi, cum sunt Ucraina şi Belarus. Ce să spun, asta e echipa naţională la momentul ăsta. Poate că, dacă ar fi venit la lot toţi jucătorii valizi, am fi reuşit mai multe. Sau poate că nu ar fi jucat la fel de bine cum am jucat noi, nu se poate şti. E o discuţie lungă şi chiar nu-mi dau seama din ce cauză România merge atât de prost la nivel de echipă naţională”, a încheiat voleibalistul Tomisului.

MÂINE, AMICAL CVM TOMIS - DINAMO, LA BUCUREŞTI. Spînu şi coechipierii săi de la CVM Tomis vor debuta în ediţia 2013-2014 a Diviziei A1 pe 19 octombrie, când vor evolua la Constanţa cu Arcada Galaţi, în etapa a doua a Diviziei A1 (campionii stau în runda inaugurală, programată pe 16 octombrie). Mâine, de la ora 12.00, la Bucureşti, voleibaliştii constănţeni vor susţine în compania echipei Dinamo ultimul meci de verificare înaintea startului oficial de sezon.

ASTĂZI ÎNCEPE CUPA ROMÂNIEI. Sezonul voleibalistic intern masculin debutează astăzi, când de la ora 15.30 va avea loc meciul dintre Universitatea Cluj şi Unirea Dej, contând ca manşă tur din optimile Cupei României. Celelalte două jocuri din optimi, Arcada Galaţi - CSM Agronomia Bucureşti (ora 12.00) şi VCM LPS Piatra Neamţ - Phoenix Şimleul Silvaniei (ora 17.00), sunt programate mâine. Dinamo Bucureşti este calificată direct în faza sferturilor de finală, pentru că nu are adversar în optimi. CVM Tomis, care a fost exceptată de la optimi, alături de SCM U. Craiova, CSVM Zalău şi Ştiinţa Explorări Baia Mare, va întâlni în sferturi (26 februarie şi 5 martie 2013) învingătoarea dintre Arcada şi CSM Agronomia.