Spitalele, excluse din categoria instituţiilor bugetare

Două dintre principalele probleme din sistemul sanitar românesc le constituie nivelul veniturilor personalului medical şi modul în care sunt organizate şi funcţionează spitalele publice, despre care ştim că sunt adeseori ineficiente în cheltuirea banilor publici şi de multe ori nemulţumitoare în calitatea serviciilor, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Demnitarul a menţionat că Ministerul Sănătăţii (MS) şi-a propus, în limita atribuţiilor pe care le are, să găsească răspunsuri la cele două probleme, prin politici publice şi măsuri legislative. „Am pornit în primul rând de la două principii: scoaterea spitalelor din categoria instituţiilor bugetare, care funcţionează acum după regulile ce se aplică tuturor instituţiilor publice, şi revizuirea sistemului de salarizare pentru personalul medical, în vederea stimulării performanţei şi creşterii veniturilor. Dat fiind că punerea în practică a acestor principii necesită un ansamblu de măsuri corelate şi o transformare de substanţă, am considerat că este nevoie mai întâi de un proiect-pilot, de o perioadă de probă”, susţine Nicolăescu. După perioada de probă, se vor trage concluziile şi se vor lua măsurile ce se impun. Proiectul-pilot se va desfăşura în 12 spitale: două spitale clinice regionale de urgenţă cu nivel de competenţă IA, două spitale judeţene clinice de urgenţă, două institute clinice naţionale, două spitale judeţene de urgenţă care nu au statut de spital clinic, patru spitale municipale sau orăşeneşti. „Noi am propus ca el să înceapă de la 1 iulie 2014, pe o perioadă de un an, cu monitorizare permanentă din partea MS şi cu evaluări periodice. Proiectul-pilot trebuie corelat şi cu celelalte măsuri de reformă, în speţă introducerea pachetului de bază de servicii medicale”, spune demnitarul. „Spitalele publice din proiectul-pilot se pot organiza ca asociaţii sau fundaţii medicale de utilitate publică ori ca societăţi comerciale cu capital de stat şi vor funcţiona pe buget global. Creşterea veniturilor medicilor şi echipelor medicale din spitale se va putea face pe două căi: prin salarizarea pe performanţă, în baza unor criterii ce vor fi stabilite în normele de aplicare, şi prin posibilitatea de a trata pacienţi proprii, în regim privat, în spitalul public”, potrivit MS.