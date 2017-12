Spitalele se golesc de pacienţi, medicii vor fi daţi afară?

09:45:09 / 11 Februarie 2014

bani,bani,bani..

Deci care este grija sindicalistului?sa aiba loc de munca si salariu,daca se poate cat mai mare;in rest,la gara!Sa nu mai moara de grija doctorilor care vor fi dati afara fiindca nu cred ca in Romania este vreunul somer.Atat timp cat nu o sa se priceapa ca banii,multi/putini,se impart in multe felii,nu vor ajunge niciodata.Daca vrei performanta investeste in spitalele judetene si universitare si atunci vor ajunge si banii pt. ingrijire adcvata si salarii.SI taiati odata toate unitatile cu paturi zise spitale,care fac 3 analize si trateaza 10 bolnavi de durere de burta sau hipertensiune;sa ai indice de complexitate a cazului rezolvat,tu, un spital dintr-un orasel cat o comuna, mai mare decat Institutul Fundeni,este inimaginabil.Fiind asa pe hartie,acest spital a obtinut bani mai multi de la casa de asigurari cu care ce a facut? a platit utilitati,si salarii pt. ca bolnavii si-au cumparat tot,dar a furat de la gura aluia care chiar rezolva cazul. Se tot fac studii statistice insa deficitul de personal medical este mai ales la tara fiindca toata lumea vrea la asfalt si daca se poate in capitala sau capitala judetului(de altfel firesc).Esti primar bun gospodar, adu doctor si asistenta ,creaza conditii si o sa fie toata lumea multumita!Pe unul nu l-am auzit sa spuna ca de ex. Constanta ar avea nevoie de un spital de pediatrie,dar toti vor sa ramana asa cum a fost dar pe bani mai multi.Sanatetea nu are culoare politica dar daca te gandesti numai la voturi atunci cand ar trebui sa iei masuri radicale(dureroase dar necesare), nu o sa se schimbe nimic ,niciodata.