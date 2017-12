Spitalul de Boli Infecțioase: „Acuzațiile aduse sunt nefondate și rău intenționate“

09:18:12 / 04 August 2017

Nu am niciun dubiu ca nu ar fi adevarat

Cu parere de rau trebuie sa fiu de acord cu cele semnalate de doamna "creator de moda". Din pacate lipsa de educatie elementara a persoanelor care lucreaza in sistemul sanitar romanesc duc la perpetuarea mizeriei, de toate felurile, in spitalele de stat si chiar private din Romania. Am avut ocazia sa calatoresc cu ceva timp in urma in SUA si pot sa va spun ca as sta cu mai multa incredere in fund pe jos intr-un muzeu sau biblioteca de acolo decat pe patul unui spital din Romania. Am ajuns la urgenta in spitalul din Constanta si a trebuit sa urc la etaj pe sectie pentru un control de specialitate, am fost introdus intr-o camaruta care mi-a dat senzatia ca sunt intr-o ghena de gunoi de la bloc, ma uitam la doamna medic care ma consulta si nu puteam sa inteleg cum poate accepta sa lucreze in asemenea conditii. M-a luminat altcineva mai tarziu, discutand un alt subiect, "fiecare se simte bine in mediul in care il introduci daca mediul seamana cu ce are acasa". Sistemul de sanatate din Romania e bolnav si din pacate se pare ca nu are leac....