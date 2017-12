Sprijin pentru mediul de afaceri şi mărirea absorbţiei fondurilor UE

După mai puţin de o lună de la instalare, Guvernul condus de Emil Boc şi-a stabilit cîteva priorităţi cum ar fi, crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea mediului de afaceri şi absorbţia de fonduri comunitare, foarte importantă în 2009. Guvernul va avea însă în vedere şi componenta socială, pentru a evita derapajele sau sacrificarea vreunei categorii sociale. Primul ministru a declarat ieri, la ieşirea de la o întîlnire cu guvernatorul BNR, că a discutat cu Mugur Isărescu cîteva elemente legate de construcţia bugetară în 2009. La rîndul său, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a afirmat că Banca Centrală va sprijini politicile Guvernului din acest an, care sînt îndreptate pentru menţinerea unui mix de creştere econiomică şi pentru asigurarea stabilităţii ţării, în contextul crizei financiare internaţionale. „Sîntem într-un an în care ajustarea contului curent este inevitabilă şi dorim cu toţii să facem această ajustare fără să afectăm prea mult creşterea economică, fără să influenţăm în rău inflaţia, fără să afectăm, cum spunea domnul premier, nivelul de trei şi, dacă se poate, ajustarea să se facă într-o manieră lină“, a spus Isărescu. Guvernatorul BNR a avut, la începutul anului, o întîlnire de consultări cu ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, în vederea armonizării măsurilor comune şi definitivării prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2009, pentru fundamentarea bugetului. Ministerul intenţionează să finalizeze bugetul pe 2009 pînă la 31 ianuarie. Ministerului Finanţelor Publice are ca priorităţi, pentru începutul anului 2009, ajustarea deficitului bugetar şi reducerea cheltuielilor curente, asigurarea resurselor necesare finanţării proiectelor de investiţii, asigurarea continuităţii finanţării multianuale a programelor şi proiectelor de investiţii ale administraţiei centrale şi locale, aplicarea planului de măsuri anticriză pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice, precum şi a condiţiilor de trecere la zona euro.