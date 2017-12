SSC Farul a promovat la pas în Liga a 3-a la fotbal

09:14:26 / 26 Iunie 2017

Bravo

Constanta e un oraș ,care are nevoie de fotbal. S a văzut si sâmbătă , in jur de 4000 de oameni au venit la un meci de baraj. Autoritățile ar trebui sa preia stadionul sa- l cosmetizeze si sa aibă grija de singura echipa de fotbal si s o ridice de la an la an pana in liga 1. De ce alții pot si noi nu putem, un oraș mare si cu potențial economic , cum este Constanta . Redați sportul Constantean comunității si lăsați deoaparte interesele v-stre personale!!!! In ultimul rând un respect PTR Gica Mina ,care la 44 de ani ne-a arătat noua si copiilor,ca dacă vrei poți si la o vârsta înaintată sa faci sport . As vrea sa l cunosc personal si sa l felicit ! Respect prof Gica Mina !!! Respect Farul PTR atmosfera de pe stadion, hai farul !!!!!!!!