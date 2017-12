SSC Farul a trecut și de al 14-lea val

22:58:16 / 31 Octombrie 2016

nu stii ce vorbesti !

A deveni "socios" nu inseamna a cersi, ci este ceva normal in fotbalul mondial, de curand si in Romania la Timisoara, Cluj, Galati sau Ploiesti. Mai jos cateva exemple de cersetori: 1. Benfica (Portugalia) - 270.000 socios....... 2. Bayern Munchen (Germania) - 238.000...... 3. Arsenal (Anglia) - 225.000....... 4. Real Madrid (Spania) - 206.500........ 5. FC Barcelona (Spania) - 154.000......... 6. Internacional Porto Alegre (Brazilia) - 136.980......... 7. Porto (Portugalia) – 125.000........... 8. Borussia Dortmund (Germania) – 120.000........ 9. Palmeiras (Brazilia) – 119.312....... 10. Inter Milano (Italia) – 105.919....... 11. Manchester United (Anglia) – 100.000; 12. Boca Juniors (Argentina) – 100.000; 13. Corinthians (Brazilia) – 98.729; 14. River Plate (Argentina) – 97.618; 15. Gremio (Brazilia) – 82.511; 16. Peñarol (Uruguay) - 77.000; 17. Nacional (Uruguay) – 76.000; 18. Atletico Madrid (Spania) – 73.500; 19. Cruzeiro (Brazilia) – 69.811; 20. Newell’s Old Boys (Argentina) – 67.407