SSC Farul poate deveni lider dacă învinge Progresul, la Berceni

Vineri și sâmbătă, de la ora 15.00, este programată etapa a 7-a din Liga a 3-a la fotbal, Seria a 2-a, în care ambele formații din județul Constanța vor evolua în deplasare, contra unor adversari situați în partea superioară a clasamentului. Vineri, Axiopolis Sport Cernavodă va juca la Rîmnicu Sărat, într-o partidă care va opune ocupantele locurilor 5 și 6. CSM Olimpia a evoluat în etapa trecută la Techirghiol, unde a ales să se apere supranumeric și a cedat cu 0-4 în fața Farului, dar pe teren propriu a obținut trei victorii din trei posibile în acest campionat.

Derby-ul de clasament al etapei se va desfășura pe terenul ARCOM din Berceni, județul Ilfov, acolo unde nou-promovata AFC Progresul 1944 Spartac, lider al clasamentului la golaveraj, va primi vizita lui SSC Farul Constanța, ocupanta poziției secunde. Este un meci important pentru ambele formații, dar nu capital pentru promovare, în condițiile în care campionatul mai are destule etape în program.

„SE ÎNȘALĂ CEI CARE ÎȘI ÎNCHIPUIE CĂ LA CONSTANȚA CURG LAPTE ȘI MIERE”

„Urmează jocuri extrem de importante pentru noi, iar primul va fi cel cu liderul la zi, Progresul. Sperăm să trecem și de acest hop, suntem pregătiți și încrezători că putem scoate un rezultat bun. Este o echipă care nu întâmplător a ajuns aici. Practică un fotbal de calitate, are jucători buni, chiar dacă nu sunt foarte cunoscuți la acest nivel. Mă bucur că vom juca pe un teren foarte bun, la baza de pregătire de la Berceni a celor de la Steaua, așa că nu ne rămâne decât să ne măsurăm forțele cu o contracandidată și să sperăm că vom termina învingători. Nu mă îngrijorează faptul că ei au înscris foarte multe goluri, pentru că și noi am fi putut marca mai mult dacă eram mai atenți. Dacă vrem să ne îndeplinim obiectivul, trebuie să abordăm partida cu multă seriozitate și să învingem. Aș vrea să menționez faptul că, dintre primele cinci clasate, noi avem cele mai proaste condiții și trebuie să ne bucurăm că suntem aici. Mă refer aici la teren de antrenament, la teren de joc, la întârzierea cu care am început pregătirea și la faptul că suntem neplătiți de la începutul campionatului. Din fericire, datorită seriozității și ambiției de care au dat dovadă jucătorii, am ajuns să fim la egalitate de puncte cu prima clasată. Sper din tot sufletul ca totul să se rezolve cât mai repede la capitolul financiar și mulțumim din nou autorităților locale, pe această cale. Așteptăm și alți oameni potenți financiar să se alăture clubului nostru, pentru că suntem în continuare într-o situație foarte delicată. Se înșală cei care își închipuie că la Constanța curg lapte și miere. Încercăm să depășim însă toate obstacolele și să fim o nucă tare, pentru că totuși reprezentăm Constanța și lucrul acesta ne obligă într-un fel”, a declarat Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul.

Fundașul central Lamine Diakite este singurul jucător indisponibil din lotul Farului, după ce a primit cartonaș roșu în etapa trecută, pentru fault din postura de ultim apărător, astfel că are de ispășit doar o etapă. „Știu că vom întâlni o echipă foarte bună, care înscrie foarte multe goluri, dar este doar un meci. Antrenorul ne-a pregătit foarte bine și sperăm la un rezultat pozitiv. Nu cred că va conta foarte mult absența mea, sunt convins că echipa va juca la fel de bine ca în etapele precedente”, a declarat fotbalistul ivorian.

Etapa a 7-a va fi deschisă vineri, când au loc meciurile CSM Olimpia Rîmnicu Sărat - Axiopolis Cernavodă, Delta Dobrogea Tulcea - Victoria Traian, Înainte Modelu - FC Voluntari II și FCSB II - Unirea Slobozia. Celelalte partide ale etapei vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Progresul 1944 Spartac - SSC Farul Constanța; Metalul Buzău - Agricola Borcea; CSM Oltenița - Sportul Chiscani.

În clasament conduc AFC Progresul 1944 Spartac (golaveraj 26-7) și SSC Farul (17-4), cu câte 16 puncte, urmate de Metalul Buzău 14p, FCSB II 13p (21-6), Axiopolis Cernavodă 13p (14-9) și CSM Olimpia Rîmnicu Sărat 12p (13-12).

Citește și:

SSC Farul se menține pe locul 2 în Liga a 3-a la fotbal

Prima remiză a sezonului pentru Axiopolis Cernavodă

Derby județean cu multe scântei, la Techirghiol

Succes fără probleme pentru SSC Farul

Axiopolis Cernavodă, lider cu punctaj maxim în Liga a 3-a

Victorii clare pentru Axiopolis și SSC Farul