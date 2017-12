SSC Farul și-a prezentat proiectul de a readuce Constanța în Liga 1

22:47:14 / 27 Octombrie 2016

infractorii

Aceasta echipa nici nu trebuia inscrisa in liga 4,deoarece nu aveau acte si identitate sportiva.Trebuia sa fie insrisa in liga 6,de acolo sa inceapa sa promoveze,dar acesti infractori de la ajf carja,,gufa,mihu,,fac ce vor iei si au permis inscrierea in liga 4.. Iar despre jocul echipei,nu se vede nimic interesant.La meciul de la eforie ,nici un sut la poarta,nici o combinatie de 4-5 pase consecutive,nimic interesant,lasa de dorit atitudinea echipei,pasa lunga moarte sigura.Cel mai penibil sunt momentele cind explica Farcas ,scheme de joc si da din brate zici ca-si ia zborul.explica el care nu a jucat niciodata fotbal decat la old-boys la 35 ani,unor jucatori cu experienta in liga 1,Esti penibil rau bai FARCAS VIOREL sa dai indicatii unor fotbalisti experimentati.Din cauza asta nici nu aratati nimic fotbal de calitate.noroc ca ai avut oamenii tai care i-ai platit la eforie tanase,posteuca manea,etc,ca alfel nu castigati