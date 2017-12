„Stejarii“ merg la victorie în Spania

Naționala de rugby a României va întâlni Spania în al doilea său meci în Cupa Europeană a Națiunilor, partida fiind programată la Madrid, sâmbătă, de la ora 17.00. Staff-ul tehnic al naționalei României a operat cinci modificări în echipa de start, comparativ cu meciul de sâmbăta trecută, împotriva Portugaliei. În prima linie a revenit Otar Turașvili, alături de pilierul debutant Paul Rusu, Mihai Macovei, căpitanul naționalei, s-a întors în linia a treia, iar Tudorel Bratu începe jocul ca mijlocaș la grămadă. Pe treisferturi s-a produs o singură modificare: Adrian Apostol i-a luat locul lui Mădălin Lemnaru, ca aripă.

„Mergem la victorie în Spania. Dorim să ne continuăm parcursul bun în CEN și trebuie să reușim încă o victorie. Ne așteptăm la un meci greu, am văzut echipa Spaniei în partida cu Rusia și a jucat foarte bine. În plus, pe câțiva dintre jucătorii lor de linia I și a III-a îi cunosc din Franța. Spania are o grămadă bună, a crescut mult pe înaintare și sperăm să nu ne facă probleme, pentru că, dacă noi dăm cât mai multe baloane liniei de treisferturi, cu siguranță băieții noștri își vor face datoria”, a declarat Mihai Macovei.

Iată XV-le de start al „Stejarilor”, anunțat de antrenorii Lynn Howells, Marius Tincu și Rob Moffat: 1. Constantin Pristaviță (CSM Știința Baia Mare), 2. Otar Turașvili (Colomiers), 3. Paul Rusu (Baia Mare) - 4. Johan Van Heerden (Baia Mare), 5. Valentin Popîrlan (Timișoara Saracens) - 6. Vlad Nistor (Castres), 7. Mihai Macovei (Colomiers), 8. Stelian Burcea (Timișoara) - 9. Tudorel Bratu (Dinamo București), 10. Florin Vlaicu (Calvisano) - 11. Stephen Shennan (Timișoara), 12. Florin Ioniță (Steaua București), 13. Paula Kinikinilau (Timișoara), 14. Adrian Apostol (Baia Mare) - 15. Cătălin Fercu (Saracens RC).

Rezerve: 16. Andrei Rădoi (Timișoara), 17. Mihai Dico (Baia Mare), 18. Silviu Vasiliu (Steaua), 19. Marius Antonescu (Tarbes), 20. Andrei Gorcioaia (Valence d'Agen), 21. Valentin Calafeteanu (Timișoara), 22. Ovidiu Melniciuc (Universitatea Cluj), 23. Sabin Strătilă (Steaua).

Reamintim rezultatele din prima etapă a CEN 2016: România - Portugalia 39-14; Georgia - Germania 59-7; Rusia - Spania 22-20. Programul în continuare al „Stejarilor”: România - Rusia (Iași, 27 februarie); România - Germania (Iași, 12 martie); Georgia - România (Tbilisi, 19 martie).

