Stelio De Rocco aşteaptă cu nerăbdare să revină la Constanţa

Jucătorii campioanei României la volei masculin, CVM Tomis, se află în această perioadă în vacanţă, cu excepţia celor convocaţi la Naţională, dar gîndurile iubitorilor de volei din Constanţa se îndreaptă deja spre sezonul 2009-2010, unul în care obiectivele formaţiei de la ţărmul mării sînt aceleaşi: cîştigarea campionatului, a Cupei României şi a Cupei CEV.

Aflat şi el în vacanţă, acasă, în Canada, în localitatea Winnipeg, antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco, se relaxează în această perioadă alături de familie şi îşi menţine condiţia fizică lucrînd în jurul casei şi jucînd golf. Legătura cu voleiul o face prin participarea la Festivalul Voleiului “Super Spike”, desfăşurat la sfîrşitul săptămînii trecute la Winnipeg, şi la care au evoluat un număr record de echipe, 209, dar şi prin prezenţa la antrenamentele susţinute alături de ceilalţi componenţi ai Naţionalei de juniori a Canadei de cei doi băieţi ai săi, Jason şi Michael, ultimul participînd la începutul acestei luni şi la Jocurile Mondiale Universitare de la Belgrad, cu echipa “B” a Canadei. Jason şi Michael vor evolua la Campionatul Mondial de juniori care va avea loc la sfîrşitul acestei luni, în India. “Îmi este foarte dor de Constanţa şi îmi imaginez cîte persoane sînt în aceste zile pe plajă şi la Aqua Magic”, spune De Rocco, tehnicianul Tomisului pregătindu-şi deja temele pentru antrenamentele din toamnă ale campioanei României.

Trebuie să facem o echipă mai bună

Schimbările numeroase de jucători din lotul Tomisului din această vară (au plecat: Toronyai, Lică, Miseikis, Brinkman, Milotin, Ashlei, Daivison şi Pereu; au venit: Ihosvany, Mitrovic, Liovi, Dumitrache, Didorciuc şi Renato) nu îl sperie pe antrenorul Tomisului, care consideră că în viaţa unei echipe astfel de etape sînt normale. “Într-adevăr, sînt mulţi jucători noi în lot, dar acesta este sportul, care trebuie privit şi din punct de vedere financiar. Este trist atunci cînd trebuie să te desparţi de jucătorii care au contribuit la obţinerea unor rezultate foarte bune în ultimii ani. Trebuie să ne mişcăm bine şi să vedem în fiecare sezon o provocare, un nou stimul pentru îndeplinirea obiectivelor. Aşa cum se întîmplă şi cu alte formaţii din alte campionate, transferurile de jucători se fac pentru a alcătui o echipă mai puternică. Cu siguranţă, nu vom privi înapoi. S-au adus cei mai buni jucători, care îi pot înlocui cu succes pe cei care au plecat”, a declarat De Rocco.

Tehnicianul Tomisului crede că secretul succesului la Constanţa îl reprezintă colaborarea foarte bună cu preşedintele clubului, Sorin Strutinsky. “Numeroasele discuţii pe care le-am avut cu domnul Strutinsky în legătură cu găsirea celor mai bune soluţii pentru alcătuirea unei echipe competitive au fost excelente. Am lucrat în strînsă colaborare pentru a lua cele mai bune decizii şi pentru a întări lotul cu jucători cu experienţă şi care să acopere posturile cu probleme în sezonul trecut. S-a format un lot echilibrat. Nu există nicio îndoială că şi luarea celor mai bune decizii din punct de vedere economic a contat în această perioadă de criză. Eu consider că Tomis a devenit un club foarte respectat din punct de vedere al conducerii şi organizării. Ofertele pe care le-am primit în această perioadă, atît eu, cît şi domnul Strutinsky, din partea multor jucători şi agenţi de jucători, au fost copleşitoare. În privinţa jucătorilor români, consider că există mulţi jucători interesanţi şi talentaţi, împotriva cărora am jucat în ultimii ani. Cu cei care au venit în această vară la Tomis aştept cu nerăbdare să lucrez. Ţinînd cont de numeroasele noutăţi din lot, am nevoie de timp pentru a forma, din nou, un grup unit. Noii veniţi vor înţelege şi se vor adapta sistemului nostru de joc, dar cel mai important lucru este să ne cunoaştem foarte bine unul pe celălalt”, a spus De Rocco.

Referitor la duelul cu Montpellier, din Cupa CEV, Stelio De Rocco se aşteaptă la partide interesante şi, totodată, incitante pentru fanii voleiului din Constanţa.

În privinţa ediţiei din acest an a Cupei Mării Negre, turneu la care vor participa, în perioada 1-3 octombrie, în Sala Sporturilor, formaţiile CVM Tomis, VfB Friedrichshafen (Germania), ACH Volley Bled (Slovenia), IBB Istanbul sau Arkas Izmir (Turcia), tehnicianul campioanei României consideră că “orice înfruntare cu o echipă puternică este benefică. În plus, vom merge şi la Friedrichshafen, pentru cîteva jocuri de verificare în perioada 25-27 septembrie, înaintea turneului de la Constanţa. Apreciez în mod deosebit eforturile tuturor celor implicaţi în fiecare an pentru a organiza Cupa Mării Negre, o competiţie la care participă formaţii puternice”.

În vederea sezonului viitor, Stelio de Rocco a anunţat că reunirea lotului este programată la sfîrşitul lunii august, pe 31 august şi 1 septembrie urmînd să fie efectuate testele medicale. “Vor urma antrenamente la Constanţa, atît în sală, dar şi pe plajă. Îi aştept pe jucători să revină în condiţii bune, pentru a putea lucra la capacitate maximă atît pe plan fizic, cît şi tehnic. Primele două-trei săptămîni vor fi grele, dar absolut necesare pentru a pune bazele unor acumulări care să ne permită să lucrăm foarte bine individual şi în echipă”, a încheiat Stelio De Rocco.