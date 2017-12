Străzi pietruite şi iluminat public în tot satul Poiana

În ultimii zece ani, satul Poiana, ce aparţine de oraşul Ovidiu, s-a dezvoltat foarte mult, numărul locuitorilor ajungând aproape de 5.000. Chiar dacă Poiana devenise o atracţie pentru cei care doreau să-şi ridice o casă, fosta conducere a administraţiei locale din Ovidiu nu şi-a manifestat interesul investiţional acolo. În aceste condiţii, în 2012, în Poiana exista o singură stradă asfaltată, cea principală, şi cel mult două străzi pe jumătate pietruite, şi asta pentru că proprietarii caselor au dorit să scape de noroaie. Începând cu iunie 2012, odată cu schimbarea primarului s-a modificat şi atitudinea faţă de această zonă. În mai puţin de jumătate de an, toate străzile din Poiana au fost pietruite, locuitorii scăpând astfel de noroaiele care deveniseră parte din peisaj. Spre sfârşitul acestei veri, la Poiana, Primăria Ovidiu a schimbat magistrala de apă şi a readus-o la robinetele locuitorilor. Ultima dintre investiţiile derulate de administraţia locală Ovidiu la Poiana s-a finalizat zilele trecute. „Este vorba despre iluminatul public. În satul Poiana existau doar câteva străzi iluminate. Locuitorii de acolo au făcut mai multe solicitări către Primărie pentru rezolvarea acestor lipsuri, având în vedere că Primăria a fost nevoită să achiziţioneze stâlpi de iluminat pentru locuitorii din satul Culmea, care urmau să rămână fără lumină, după ce reprezentanţii CFR i-au anunţat că le reziliază contractele. În aceste condiţii, am suplimentat numărul de stâlpi ce trebuiau achiziţionaţi pentru a rezolva şi problemele privind iluminatul public din Poiana”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a precizat că s-au urgentat lucrările în zonele mărginaşe ale satului. „Cei care au locuinţele aflate chiar la marginea satului ne-au spus că noaptea le este frică din cauza lipsei iluminatului public, chiar dacă satul este unul liniştit. Prin investiţiile făcute, am rezolvat şi aceste probleme. Am înlocuit stâlpii de lemn existenţi cu stâlpi de beton şi am montat pe fiecare lămpi pentru iluminatul public”, a spus primarul.