Student terorist arestat la New York

Autorităţile federale au arestat un student de la New York, despre care afirmă că plănuia să detoneze o bombă improvizată într-o oală sub presiune, în numele grupării teroriste Statul Islamic (SI), relatează ”USA Today” în ediția de ieri. Munther Omar Saleh, în vârstă de 20 de ani, student la Colegiul de Aeronautică şi Tehnologie „Vaughn“, i-a spus unui informator că va încerca să efectueze o operaţiune la New York, potrivit publicaţiei. „Vaughn“ este un colegiu privat specializat în aviaţie şi inginerie, situat în apropiere de Aeroportul LaGuardia, în Queens. Saleh şi-a exprimat susţinerea faţă de activităţile SI, în mesaje postate pe Twitter, inclusiv faţă de masacrul comis în ianuarie la sediul săptămânalului francez de satiră ”Charlie Hebdo”, la Paris, şi faţă de decapitarea jurnalistului japonez Kenji Goto. Potrivit postului ABC 7 de la New York, el a scris, într-un mesaj postat pe Twitter, că se teme că Al-Qaida ar putea să devină prea moderată. Autorităţile federale au început să se intereseze de student după ce l-au văzut două zile la rând hoinărind pe podul George Washington, care leagă New York-ul de New Jersey, potrivit CBS.