SUA amână programul de instruire a militarilor ucraineni

SUA au amânat lansarea programului de instruire a militarilor ucraineni, a confirmat, marţi, comandantul forţelor armate americane din Europa, Ben Hodges, citat de agenţia Sputnik. Potrivit generalului american, această decizie a fost luată pentru a oferi mai mult timp implementării acordurilor de la Minsk, semnate la 12 februarie între Kiev şi rebelii pro-ruşi din estul Ucrainei. Misiunea de antrenare ar fi trebuit să înceapă săptămâna viitoare. La începutul lunii februarie, Ben Hodges a anunţat că SUA vor contribui la instruirea trupelor ucrainene care luptă împotriva insurgenţilor pro-ruşi din estul Ucrainei. ”Vom oferi instruire pentru misiuni de securitate, pentru intervenţii medicale şi pentru a opera într-un mediu în care Rusia bruiază comunicaţiile, precum şi pentru a se putea apăra de artileria insurgenţilor pro-ruşi”, explica, la acea vreme, oficialul militar american. Aceste măsuri au fost decise pe fondul unor eforturi internaţionale de instaurare a păcii în sud-estul Ucrainei.

Cel puţin 6.000 de persoane au fost ucise de la izbucnirea conflictului armat în regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk, în aprilie 2014.

DEMOBILIZARE În Ucraina a început, ieri, demobilizarea militarilor chemați sub arme în martie 2014, în contextul conflictului din estul separatist al țării, a anunțat Ministerul Apărării de la Kiev, citat de Interfax-Ukraina. Conform ministerului citat, în perioada 18 martie - 1 mai 2015 urmează să fie lăsați la vatră aproximativ 35.300 de militari care au fost mobilizați în armata ucraineană, în conformitate cu decretul președintelui Petro Poroșenko din 17 martie 2014. Această demobilizare are loc în urma unei decizii adoptate de șeful statului ucrainean în luna ianuarie. Presa ucraineană scrie că acest proces nu înseamnă o reducere a efectivelor armatei, ci o formă de rotație a soldaților care au activat în rândul forțelor ucrainene timp de aproape un an cu alții chemați sub arme. Mai mult, Ucraina intenționează să-și sporească efectivele armatei sale la 250.000 de militari. În Ucraina au avut loc patru valuri de mobilizare de la declanșarea, în aprilie 2014, a conflictului din estul țării, ultimul fiind lansat în luna ianuarie 2015.

ACORD PERICULOS Rusia a semnat, ieri, un ”tratat de alianță și integrare” cu regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud, chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la anexarea Crimeei. Documentul, semnat în capitala rusă de președintele Vladimir Putin și liderul Osetiei de Sud, Leonid Tibilov, prevede în special crearea unui spațiu de apărare și securitate colectivă cu regiunea separatistă pro-rusă georgiană, teritoriu a cărui independență a fost recunoscută de Moscova după războiul ruso-georgian din 2008. Tratatul prevede totodată protejarea frontierei Osetiei de Sud de către Rusia, precum și o politică externă coordonată între Moscova și regiunea georgiană. Un document similar a fost semnat în noiembrie anul trecut cu Abhazia, un alt teritoriu separatist pro-rus din Georgia, document promulgat la începutul lunii februarie de președintele rus, Vladimir Putin, în pofida criticilor venite din partea NATO și UE, care au atras atenția Moscovei că, prin acest acest demers, încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și pune în pericol securitatea în regiune.

BILANȚ ALARMANT Numărul victimelor conflictelor armate a crescut cu 28% la nivel mondial, în anul 2014, faţă de 2013, bilanţul cel mai grav fiind cel al conflictului din Siria, potrivit unui raport elaborat de Institutul Proiect pentru Studierea Secolului XXI. Acesta a analizat date oferite de armata SUA, de Naţiunile Unite, de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului şi de asociaţia Bilanţ Irakian, stabilind că peste 76.000 de oameni au fost ucişi în conflictul din Siria în 2014, faţă de 73.447 în 2013. În cele mai multe dintre conflictele militare sunt implicate grupuri teroriste islamiste. Aproximativ 21.000 de oameni au fost ucişi în Irak, în conflictul între serviciile de securitate şi organizaţia teroristă Stat Islamic. În conflictul insurgent din Afganistan au murit 14.638 de persoane, iar în Nigeria, 11.529. În alte 14 conflicte militare (faţă de zece în 2013) au fost ucise peste 1.000 de persoane în 2014.