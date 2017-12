Sub asediul ploilor

CONSTANŢA. Mai multe străzi şi gospodării din municipiul Constanţa au fost inundate, începând cu joi seara, în urma precipitaţiilor căzute aproape fără întrerupere mai bine de 12 ore. Echipele Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă (IMPC) împreună cu cele ale RAJA şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au lucrat toată noaptea de joi spre vineri pentru a scoate apa din casele oamenilor. Şeful IMPC, Ştefan Taran, a declarat că trecerile de la un cod la altul au fost extrem de rapide. “Primele avertizări meteo se refereau la un cod galben de ploi. A urmat apoi o trecere foarte rapidă la codul portocaliu. La nivelul municipiului Constanţa, orice căderi de precipitaţii peste 30 de litri pe metru pătrat înseamnă pericol de inundaţii. Joi seara, deşi s-au anunţat 50 de litri/mp, în anumite zone au fost înregistrate şi cantităţi de 70 sau 80 de litri/mp. Aceasta este cauza pentru care unii constănţeni au avut de suferit”, a declarat Taran. Vineri, o primă estimare a pagubelor evidenţia peste 15 străzi inundate în sudul oraşului, 60 de case şi gospodării pline de apă, 10 subsoluri de blocuri inundate. În zona bisericii Sf. Maria, pe bulevardul 1 Mai, mai multe apartamente de la parterul blocurilor au fost, de asemenea, inundate. “Apa a pătruns şi în şase puncte termice din partea de sud a oraşului”, a mai spus Taran. Apele adunate în urma ploilor s-au instalat confortabil şi în sediile grădiniţei 57, din zona Far, şi al şcolii numărul 18, de pe strada Ion Ursu. În aceste două locaţii, profesorii au venit de acasă şi, împreună cu angajaţii ISU Dobrogea şi cei ai RAJA, au scos apa din instituţii.

STRADĂ ÎNCHISĂ. În zorii zilei de vineri, autorităţile locale au fost înştiinţate despre surparea unei părţi a trotuarului de pe strada Traian. Reprezentanţii Primăriei Constanţa au evaluat situaţia şi au dispus închiderea străzii. “Am înştiinţat toate instituţiile abilitate despre situaţia apărută, inclusiv firma care a executat lucrările de consolidare a malului. Vom analiza urgent situaţia şi vom lua măsurile care se impun, astfel ca imobilele şi locuitorii din zona respectivă să fie în deplină siguranţă”, a declarat viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău. Prelungirea de aseară a codului portocaliu de precipitaţii a determinat noi măsuri ale Comandamentului pentru situaţii de urgenţă al Primăriei. “S-a hotărât consolidarea digurilor dispuse încă de joi, formate din saci de nisip, cu încă 3.000 de saci care vor fi amplasaţi în zonele cele mai afectate: bd. 1 Mai, Biserica Sfânta Maria, str. Hatman Arbore, Soarelui şi Ştefan Panaitescu. Toţi cei care vor avea probleme în continuare sunt rugaţi să anunţe imediat dispeceratul Primăriei, la tel: 0241/55.00.55”, a declarat viceprimarul Gabriel Stan, cel care conduce Comandamentul. În zona podului de la Butelii a fost înregistrată o poluare cu produse petroliere impregnate de foarte mult timp în sol, pe care debitul mare de apă căzută în urma precipitaţiilor le-a scos la suprafaţă. Nici cei de la ENEL nu au scăpat fără probleme. Au avut loc o serie de întreruperi generale de curent în zonele Km 5, Far, Gară, zona dintre bulevardul Ferdinand, strada Traian şi Zona Peninsulară. O parte dintre aceste întreruperi s-au produs pe fondul fenomenelor meteo, iar altele au fost realizate din motive de siguranţă. „În cazul în care plouă abundent, le recomandăm şoferilor să reducă mult viteza de deplasare sau chiar să staţioneze, pentru a evita posibile accidente rutiere provocate de vizibilitatea extrem de redusă. În plus, îi sfătuim pe conducătorii auto care nu pot să-şi amâne deplasările să nu plece la drum la volanul maşinilor personale şi, dacă este posibil, să folosească mijloacele de transport în comun. Un alt sfat îi vizează pe proprietarii autoturismelor de dimensiuni mici, cărora le recomandăm să-şi lase maşinile în garaj, pentru că există riscul să rămână blocaţi pe şosea din cauza unor defecţiuni tehnice provocate de inundaţii”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa.

RAJA. În urma precipitaţiilor abundente, la nivelul S.C. RAJA S.A. s-a activat Comandamentul pentru situaţii de urgenţă, comandament care are în componenţă atât membrii consiliului director, cât şi şefii tuturor secţiilor, fiind asigurată permanenţa în această perioadă, 24 de ore din 24. Pentru a interveni cu promptitudine, numărul echipelor de intervenţie a fost mărit la 76 de echipe de intervenţie dotate cu toate utilajele necesare. La dispeceratul societăţii s-au primit peste 200 de reclamaţii. În noaptea de joi spre vineri, sesizările au venit mai ales din cartierul Viile Noi, de pe străzile: Ion Ursu, Amurgului, Gheorghe Marinescu, Şoseaua din Vii, Democraţiei, din zona Far, de pe străzile: Brizei, Soarelui, Lirei, dar şi de pe străzile Comarnic şi Hatman Arbore din cartierul Viile Noi. Sesizări au venit şi din zona Far, b-dul 1 Mai şi zona Anda, dar şi din cartierul Km 4-5 - strada Nicolae Grindeanu. Echipele RAJA au intervenit şi în zona Brătianu, unde multe din rigolele căminelor de preluare a apelor pluviale erau acoperite de diverse gunoaie şi mizerii antrenate de ape de pe străzile respective. Echipele RAJA Constanţa au intervenit non-stop pentru rezolvarea acestor situaţii. Conducerea RAJA face apel către abonaţii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare ca, pentru remedierea acestor situaţii într-un timp cât mai scurt, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societăţii, la numărul de telefon: 0241.66.44.44.