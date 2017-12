Subvenţie ascunsă pentru “mamuţii energetici”, plătită în plus la factură

A lucrat mult timp “în sistemul-mamut” şi acum, din afara lui, cu detaşarea celui care nu mai are nimic de “apărat”, unul dintre actorii importanţi ai domeniului Energiei ne explică de ce cresc facturile odată cu intrarea energiei verzi în infrastructura naţională. Este vorba despre expertul în energie, fondator şi fost director general al Transelectrica şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Jean Costantinescu (JC), care arată, pe propria pagină de internet: factura la energia electrică ar putea creşte, în 2013, cu 12 euro pentru fiecare Megawatt/oră, autorităţile punând această scumpire pe seama energiei alternative, când, de fapt, regenerabilele ar duce la un tarif mai scump cu numai 2 euro/MWh, restul fiind subvenţie ascunsă în beneficiul unităţilor termo, “pe care le plătim să nu funcţioneze”. Ideea prezervării “mamuţilor energetic naţionali”, a căror spinare a susţinut multe dintre tunurile portocalii ale Guvernelor anterioare, nu este nouă, pomenirea ei a mai întunecat cerul oficialilor ANRE de câteva ori, însă, de fiecare dată, a reuşit să fie băgată sub preşul diferitelor explicaţii, cea mai comună fiind: neputinţa infrastructurii energetice de a prelua energia verde, nou intrată în piaţa energetică actuală, de unde şi supracheltuieli şi restructurare a politicii energetice…, mă rog, un fir încâlcit şi imposibil de urmărit de la cap la coadă. Aşadar, JC vine şi spune negru pe alb: “(...) oficialii noştri au început să alimenteze şi să încurajeze o îngrijorare publică privind impactul noilor surse asupra preţului energiei electrice. Autorităţile fie nu ştiu să determine acest impact, neînţelegând mecanismul pieţei la 12 ani de la crearea acesteia, fie doresc să pună scumpirile ce vin din ineficienţa altor producători pe seama energiei alternative. Aşadar, potrivit unor calcule ale ANRE, în anul curent energia regenerabilă ne-ar creşte factura cu 12 euro/MWh (53 de lei/MWh). În perioada 2015-2017, scumpirea ar fi de 25-30 de euro/MWh, cu un maxim de 30 de euro/MWh în 2015”, potrivit lui Constantinescu. Expertul în energie menţionează faptul că, după anul 2015, “se aşteaptă o reducere datorită ieftinirii certificatelor verzi în piaţă” (zonă în care suntem, de asemenea, extrem de deficitari), iar în acest an, “în realitate, creşterea de preţ angro este cu mult mai mică, de cel mult 2 euro/MWh după estimările noastre grosiere (...) Aceasta deoarece energia alternativă scoate din piaţă unităţile termo scumpe, iar preţul de închidere al energiei se stabileşte la mai puţin de 40 euro/MWh. Aşadar, la consumator, regenerabilele ar putea fi responsabile de o scumpire de 2 euro/MWh, restul de 10 euro/MWh colectat de la consumator fiind subvenţie ascunsă de autorităţi în beneficiul unităţilor termo, pe care le plătim să nu funcţioneze”. Potrivit estimărilor, până la sfârşitul acestui an, capacităţile de generare a energiei eoliene vor însuma o putere instalată de 3.000 MW, de peste două ori mai mare decât a Centralei de la Cernavodă. Şi dacă centrala nuclearelectrică produce 17% din energia electrică a României, procentajul energiei verzi în producţia naţională nu va depăşi, în 2013, 8%, susţine expertul în energie. Să mai comentăm?