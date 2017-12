„Sunt multe interese contra mea!”

Conferinţa de presă de la finalul partidei cu Dinamo, scor 1-1, desfăşurată marţi, în etapa a a 9-a a Ligii 1, a adus din nou în prim plan nemulţumirea managerului tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, în privinţa felului în care sunt trataţi la loturile naţionale de juniori jucătorii de la Academia de Fotbal pe care o patronează. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a acuzat modul în care este blocat fiul său, Ianis, care nu a fost convocat la reprezentativele mai mari, chiar dacă este o obişnuiţă să se întâmple acest lucru cu liderii de generaţie, iar mijlocaşul în vârstă de 17 ani a fost căpitanul formaţiei de pe litoral în sezonul trecut şi în vară s-a transferat la AC Fiorentina. “Eu, despre naţionala de seniori nu am cum să vorbesc, dar despre celelalte, îmi permit să-mi dau cu părerea pentru că suntem campionii României la juniori A în ultimii cinci ani. Cei mai buni! Este normal să am pretenţii ca jucătorii mei să fie la echipele naţionale. Nu am niciun fel de pretenţii la naţionala mare, nu mi-am permis să fac vreo propunere, iar orice selecţie care vine este un bonus. Eu nu am bătut apropouri despre Ianis la naţionala mare niciodată, pentru că ar însemna să bat câmpii, dar am pretenţia să fie tratat ca orice alt copil din România. De la 14 la 17 ani a făcut performanţă şi a câştigat totul pe teren. A fost căpitan şi a jucat 30 de meciuri în prima ligă, titular la o echipă care a terminat pe locul 5, dar nu are nicio promovare la echipele naţionale de juniori. Singurul din România în această situaţie, din toate timpurile. Este un copil ca toţi ceilalţi, a făcut atâtea performanţe şi este tratat cu altă măsură. Nu este normal! Cu mine, faceţi ce vreţi, eliminaţi-mă, trimiteţi-mă acasă, dar nu daţi în copil pentru că-l cheamă Hagi! Am îndurat, am tăcut, am muncit, am servit fotbalul românesc toată viaţa mea şi se spune că eu atac federaţia, când, de fapt, eu sunt atacat pe toate fronturile! Sunt lovit din toate părţile şi de ce? Că am venit în România şi am investit în copii tot ce am câştigat o viaţă întreagă? Acum ce vor, să plec? O să vedem, plec, nu-i nicio problemă. Nu vreau antrenor la echipa naţională, nici funcţie de conducere, nu am nevoie de nimic. Am făcut clubul acesta mic, cu mulţi tineri, dar voi aţi ajuns prea departe şi v-aţi pus pe Ianis. Un copil care a făcut bine şi joacă fotbal de plăcere, votat cel mai bun tânăr de către antrenori şi jucători, şi nu are nicio promovare. Asta înseamnă să loviţi, să daţi la gioale! Nu daţi în fiul meu, daţi în mine! Eu voi pleca într-o bună zi, dar lui daţi-i şansa lui, trataţi-l ca pe ceilalţi copii, să fie respectat! Nu că-i băiatul lui Hagi, că Ianis nu a fost crescut aşa! Şi-a câştigat respectul pe teren! L-au ales căpitan colegii şi la loturile naţionale, şi la echipa naţională! Vă rog, dacă este bun, daţi-i o şansă!”, a spus Hagi.

SUPĂRAT PE IORDĂNESCU

“Regele” nu a uitat nici faptul că golgeterul lui FC Viitorul în sezonul trecut, Florin Tănase, transferat în urmă cu o lună la FC Steaua pentru 1,5 milioane de euro, nu a fost convocat pentru turneul final al Campionatului European din Franţa. “L-am servit pe nea Puiu toată viaţa, dar a comis-o! Cel mai bun tânăr jucător, cu 16 goluri marcate, şi vine copilul la mine şi-mi spune: ce trebuie să mai fac ca să fie şi eu ca să fiu la Europene? De ce nu? Pentru că este de la Academia Hagi! Sunt multe interese contra mea. Dacă dădeam peste ăştia, vai de capul meu, mai stăteam câţiva ani pe la Constanţa. Norocul meu a fost Lucescu! Nea Puiu, Tase merita să fie convocat la Europene! Am fost singura echipă care nu am avut un jucător tânăr la turneul final. Ştiţi de ce? Pentru că cel mai bun era de la Hagi! Ce rău am făcut eu că am investit în tineri, că am băgat toţi banii aici, pe câmp, ca să aibă copiii condiţii? Milioane băgate în infrastrcutură? A mai făcut cineva aşa ceva? A, da, cu fonduri de la UEFA! Mi-a trebuit belea şi am găsit-o! Ce să fac dacă am luat-o înaintea tuturor! Ştiu că doare, dar şi pe mine mă doare. Sunt mândru şi aceşti copii mă mai liniştesc. Este singurul lucru care mă linişteşte în Românii în momentul de faţă. Am o obligaţie faţă de ei pentru că, în rest, sunt sătul până-n gât! Încerc să merg înainte datorită lor!”, a declarat Hagi, care nu s-a ferit să arate cu degetul către Federaţia Română de Fotbal!: “Eu nu am atacat niciodată federaţia, am fost atacat! Eu nu vorbesc de vecin, îmi văd doar de ale mele, dar mi se pare că cineva din federaţie, un fost coleg de-al meu, a spus-o! Trebuie să avem alternativă la Academia lui Hagi! Este vorba de Ţicleanu! De atunci au început lucrurile, tăierea jucătorilor mei de pe listele de la loturi, dar când erau ei acolo am bătut cu 6-0 pe Danemarca. Eu am fost selecţioner la trei meciuri, am fost lăsat singur, iar când am văzut că nu sunt dorit, am avut bunul simţ să plec acasă şi nu am spus nimic”.

Şi antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone i-a dat dreptate fostului său coleg de la naţională: “Ceea ce face Gică este extraordinar şi mie mi-ar plăcea, dar eu nu mi-aş risca niciodată banii în fotbal. Ce-s nebun la cap? Lui i-am spus că e nebun! Cu 15 milioane de euro pe care i-a băgat aici stătea la soare, la Miami, cu copii şi îi zicea lui Ianis: Hai că te antrenez eu! Îi înţeleg supărarea, nu ca tată, ca antrenor. Nu poţi să-l tratezi aşa pe Ianis, să nu-i dai nicio şansă. Ce se întâmplă la federaţie, te doare mintea. Te duci la antrenamente pe la loturi, îţi pui mâinile în cap. Burleanu este un băiat bun, dar atât ştie!“.

