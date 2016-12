Remiză în duelul Viitorul - Dinamo

Întâlnirea dintre FC Viitorul şi Dinamo București, desfăşurată marți seară, pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, din etapa a 9-a a Ligii 1, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. A fost respectată astfel tradiţia potrivit căreia echipa constănţeană nu poate învinge pe teren propriu formaţia dinamovistă, iar Viitorul a ratat şansa de a urca pe locul secund în clasament, unde se menţine trupa lui Ioan Andone.

În startul partidei gazdele au solicitat o lovitură de la 11 metri la intervenţia lui Brănescu asupra lui Aurelian Chiţu, însă arbitrul Cătălin Popa nu a arătat punctul cu var. Dinamoviştii au deschis scorul în minutul 17, prin Vali Lazăr, iar Viitorul a replicat prin Gabi Iancu, în minutul 27, mingea şutată din lovitură liberă de atacantul constănţean întâlnind bara transversală a porţii lui Brănescu. Cursa de urmărire a trupei lui Gică Hagi s-a materializat pe tabela de marcaj în repriza a doua, în minutul 84, atunci când Nimely a fructificat centrarea din corner a lui Benzar.

Au evoluat - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Ţîru, Boli, Brandan - R. Marin, Dr. Nedelcu (81 D. Lopez), Purece (64 Nimely) - Fl. Coman (64 Al. Stoica), A. Chiţu, G. Iancu; Dinamo (antrenor Ioan Andone): Brănescu - Romera (69 Palic), Nedelcearu, Maric, St. Filip - Hanca, Busuladzic, D. Nistor (cpt.) - P. Petre (56 D. Rotariu), Nemec (79 D. Popa), V. Lazăr. Cartonaşe galbene: R. Marin, Benzar / Romera, D. Rotariu, Nedelcearu, St. Filip. Partida a fost arbitrată la centru de Cătălin Popa.

Tot marţi seară, în primul meci din etapa a noua a Ligii 1, CSM Poli Iaşi a trecut de Pandurii Tg. Jiu, scor 3-2 (Al. Ciucur 35, Boiciuc 54, Piccioni 62 / V. Alexandru 5, 57).

Clasament: 1. FC Steaua 20p (golaveraj: 11-3), 2. Dinamo 16p (16-9), 3. Pandurii 15p (10-5), 4. CS U. Craiova 14p (14-12), 5. FC VIITORUL 14p (12-11), 6. Botoșani 13p (16-11), 7. Iași 12p (11-10), 8. Voluntari 11p (14-13), 9. Gaz Metan 11p (9-10), 10. Concordia 8p (4-10), 11. CFR 7p (15-6), 12. Astra 5p (7-16), 13. ASA -3p (7-17), 14. ACS Poli -10p (8-20). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Celelalte meciuri ale rundei se vor disputa după următorul program - miercuri, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoşani, ora 20.30: FC Voluntari - CS Universitatea Craiova; joi, ora 16.00: Gaz Metan Mediaş - ACS Poli Timişoara, ora 18.30: ASA Tg. Mureş - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Steaua București - CFR Cluj.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.

