Taxa de habitat va fi de 3 lei pentru toți constănțenii

16:16:44 / 19 Decembrie 2015

Taxele cele mai scumpe

Constanta in perioada Mazare-Constantinescu a ridicat taxele cele mai importante (apa rece,habitatul,gigacaloria,RATC) din Romania. De sumele colectate au prifitat cum au vrut cei care le-au stabilit in detrimental alegatorilor care primeau o punga cu un pui. Asta in afara unor taxe aberante(de liniste,de iarba verde etc) luate de la unii agenti economici,casa nu mai amintesc de ridicola bariera de la Mamaia