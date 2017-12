Taylor Swift, atacată virtual

Cântăreaţa pop americană Taylor Swift a anunţat marţi că paginile sale de pe platformele online Twitter şi Instagram au fost atacate de hackeri, dar mesajele ilegitime publicate pe conturile vedetei au fost şterse rapid de pe reţelele sociale. Taylor Swift, în vârstă de 25 de ani, al cărei cel mai recent album, ”1989”, a dominat clasamentele constant de la lansarea în urmă cu circa trei luni, are un grup mare de fani care o urmăresc prin intermediul reţelelor de socializare online. Contul său de Twitter este al patrulea cel mai popular din lume, cu 51,4 milioane de urmăritori (followers). Vedetele sunt ţinte frecevente ale hackerilor, care au publicat pe internet informaţii personale şi stânjenitoare, în urma unor atacuri anterioare asupra conturilor unor celebrităţi importante.

Taylor Swift a reuşit să câştige admiraţia adolescenţilor şi a tinerilor cu un mix de piese de dragoste emoţionante, precum ”We Are Never Ever Getting Back Together” şi ”I Knew You Were Trouble”. Taylor Swift, în vârstă de 25 de ani, care a devenit cunoscută în 2006, şi-a vândut fiecare dintre albumele de studio în peste patru milioane de exemplare în SUA. Potrivit revistei ”Billboard”, Taylor Swift este cel mai bine vândut artist de muzică digitală din toate timpurile. De asemenea, recent, cântăreaţa a fost desemnată, pentru a doua oară, Femeia Anului, de revista ”Billboard”, devenind astfel singura artistă care a câştigat de mai multe ori această distincţie. Cântăreaţa country pop Taylor Swift a obţinut deja şapte premii Grammy, 11 American Music Awards, şapte Country Music Association Awards, şase Academy of Country Music Awards şi 12 Billboard Music Awards.