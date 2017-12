Teatru, operă şi balet, pe scenele constănţene

Sfârşitul de săptămână îi aduce pe constănţenii amatori de evenimente culturale în sălile de spectacole, teatrele de la malul mării având pregătită o agendă de weekend atractivă. Iubitorii de comedie sunt aşteptaţi la Teatrul de Stat Constanţa, sâmbătă seară, de la ora 19.00, să urmărească o piesă savuroasă, „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau. Spectacolul este realizat de Teatrul de Stat, în colaborare cu Fundaţia Fantasio, având regia şi adaptarea semnate de Felicia Dalu, iar scenografia de Mihai Pastramagiu.

Comedia îi aduce în faţa publicului de la malul mării pe actorii: Maria Lupu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu/ Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale.

Pentru seara de duminică, cu începere de la ora 19.00, Teatrul de Stat a pregătit spectacolul „(pe)Trecerea sufletelor”, de Dimitre Dinev, în regia lui Sorin Militaru, care semnează, totodată, şi ilustraţia muzicală. Piesa are scenografia realizată de Maria Nicola, iar muzica poarta semnătura lui Vlaicu Golcea. Distribuţia este formată din: Iulian Enache, Nicodim Ungureanu, Marian Adochiţei, Andu Axente, Cosmin Mihale, Remus Archip, Dana Dumitrescu, Laura Iordan/ Turchian Nasurla, Georgiana Mazilescu/ Florina Diaconu, Ion Ilie.

În oferta de weekend a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” se regăsesc două spectacole de mare succes la public, baletul „Mowgli” şi opera „Lucia di Lammermoor”. Spectacolul de balet „Mowgli” este programat, sâmbătă seară, de la ora 17.00, la sediul teatrului. Pe scenă vor evolua: Horaţiu Cherecheş, Irina Ganea Mihaiu, Eliza Maxim, Antoniu Gheorghiu, Andrada Dedu, Oleg Godoroja, Sergiu Dan, Ştefan Răuţ, Amalia Mândruţiu, Anca Strnad, Mihaela Vlase, Rie Aoyagi, Dorina Drăgoeaş şi Ayla Costea.

Regia şi coregrafia sunt realizate de maestrul Gheorghi Kovtun, punerea în scenă fiind semnată de Elisabeth Pândichi-Lux.

Teatrul „Oleg Danovski” prezintă, duminică, de la ora 19.00, tragedia donizettiană „Lucia de Lammermoor”. Spectacol de înaltă ţinută, „Lucia de Lammermoor” urcă pe scenă în „Luna solidarităţii cu poporul japonez”, având la pupitrul orchestrei simfonice a teatrului un dirijor japonez, Yuta Takahashi, dar şi artişti lirici niponi - Mitsuko Okamoto, Toshiya Yabuuchi, Takao Asahara, alături de interpreţi ai teatrului - Constantin Acsinte, Lucia Mihalache şi Bogdan Sandu. Maestru cor este Adrian Stanache, iar regia îi aparţine lui Anghel I. Arbore.

Capodoperă a romantismului italian, celebra tragedie donizettiană are la bază un libret de Salvatore Cammarano, după romanul lui Walter Scott, „The Bride of Lammermoor\". Premiera operei a avut loc la data de 26 septembrie 1835, la Teatro San Carlo din Napoli, bucurându-se de un succes imens, care s-a repetat, ulterior, pe marile scene de la Viena, Paris, Londra, Amsterdam sau New York (1843). „Lucia di Lammermoor” se numără printre cele mai apreciate opere din repertoriul liric internaţional.