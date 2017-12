Tecău a coborât pe locul 19 ATP la dublu

Eliminat în sferturile de finală ale turneului de la Paris-Bercy, tenismanul constănțean Horia Tecău a ratat calificarea la Turneul Campionilor, pe care l-a câștigat anul trecut, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, și a coborât zece poziții în clasamentul ATP de dublu dat publicității luni, ajungând pe 19, cu 3.650 de puncte. Și celălalt jucător român de dublu aflat în top, Florin Mergea, a suferit o cădere dură în ierarhia mondială, ajungând pe 26, cu 3.070p, după o coborâre de 12 poziții. La simplu, Marius Copil a coborât un loc, pe 138, cu 432p, în timp ce Dragoș Dima a urcat șapte poziții, pe 303, cu 157p, iar Adrian Ungur a avansat două locuri, pe 307, cu 155p.

Tenismanul britanic Andy Murray este noul lider al clasamentului mondial ATP, cu 11.185p, după ce a câștigat turneul de la Paris-Bercy și l-a devansat pe sârbul Novak Djokovic, aflat pe poziția secundă, cu 10.780p. În perioada 13-20 noiembrie, Murray va participa la Turneul Campionilor de la Londra, alături de Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Milos Raonic, Gael Monfils, Marin Cilic şi Dominic Thiem.

„Sper să joc un tenis de calitate la Londra. Voi lua câteva zile de pauză, vreau să mă odihnesc înainte de ultima mare încercare a anului. În ultimii ani, nu prea am jucat bine la Turneul Campionilor. Vreau să închei acest an într-o notă bună. Aş putea să fiu lider mondial doar pentru o săptămână, aşa că vreau să mă bucur de fiecare moment şi voi aduce acest entuziasm la Londra. Ştiu că mă aşteaptă cei mai buni jucători din lume şi un public numeros. Sunt bine din punct de vedere fizic şi mental, chiar dacă este final de an, şi voi juca acasă, aspect care mă va ajuta foarte mult”, a spus Murray.

În schimb, Roger Federer, cel mai titrat tenisman al planetei, a ieşit din Top 10 ATP pentru prima oară după 14 ani. Elveţianul nu s-a mai clasat în afara primilor zece din octombrie 2002, iar în clasamentul dat publicității luni a coborât nouă poziții, până pe 16. Declinul lui Federer a fost declanşat de accidentarea suferită în luna iulie, elveţianul nemaiputând evolua în circuit după o operaţie la genunchi. Ajuns la vârsta de 35 de ani, deţinătorul a 17 titluri de Grand Slam va reveni pe teren la începutul anului viitor.

