Tecău a revenit în Top 10 ATP la dublu

După ce a câștigat turneul de la Rotterdam, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, Horia Tecău a urcat trei poziții în clasamentul ATP de dublu și se află pe locul 10, cu 4.570 de puncte. Tenismenul constănțean a revenit astfel - după un an și jumătate de absență - în Top 10 ATP la dublu. În plus, Tecău și Rojer se află pe locul secund în ierarhia celor mai bune echipe de dublu din acest an, cu 1.370 de puncte, fiind devansați doar de câștigătorii de la Australian Open, italienii Simone Bolleli și Fabio Fognini. Și Florin Mergea a avansat două poziții în clasamentul ATP de dublu, fiind pe locul 17, cu 3185p, cea mai bună clasare din carieră. Totodată, Mergea și partenerul său, britanicul Dominic Inglot, ocupă locul 4 în ierarhia celor mai bune echipe de dublu din acest sezon, cu 885p.

La simplu, Victor Hănescu rămâne cel mai bine clasat tenismen român, chiar dacă a coborât trei poziții, pe 142, cu 375p. În schimb, Adrian Ungur a avansat două poziții, pe 151, cu 332p, iar Marius Copil a coborât opt poziții, pe 166, cu 305p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovici (Serbia) 13.045p; 2. Roger Federer (Elveţia) 9.205p; 3. Rafael Nadal (Spania) 5.745p.

HALEP, PE LOCUL 4 WTA. La feminin, constănțeanca Simona Halep a coborât o poziție, pe 4, în clasamentul WTA, cu 5.672p, în timp ce Irina-Camelia Begu se menţine pe locul 34, cu 1.401p. În Top 100, se mai află Monica Niculescu, pe 61, în coborâre cu patru poziții, cu 853p, și Alexandra Dulgheru, pe 97, 587p, în coborâre cu două poziții. Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele sportive: 1. Serena Williams (SUA) 9.777p; 2. Maria Şarapova (Rusia) 8.210p; 3. Petra Kvitova (Cehia) 6.291p.

La dublu, Niculescu rămâne jucătoarea română cea mai bine clasată, chiar dacă a coborât patru poziții, pe 48, cu 1.510p. Begu se menţine pe 49, cu 1.495p, iar Raluca-Ioana Olaru este în staționare pe 61, cu 1.288p.