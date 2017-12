Tehnocrații lui Cioloș cad precum muștele!

10:10:51 / 02 Mai 2016

prost....

....Guv de dupa revolutie ...Asta este....Guv....MEU!...Daca acest guv era in ...Grecia vai mama lor......carbonozati cu scaune cu tot...Dar in Romanika tara fanaticilor basistii sant.....OK.!Cum dai jos ...prin lovitura de stat un guv Ponta care ..3 ani la rand are crestere ec ...care ( fiind singurul guv) ce a promis in campania electorala ....a si realizat.. ( mai putin basescu la puscarie)...lucruri care sau " simtit si n buzunarele romanilor....Si il inlocuiesti prin lovitura de stat cu guv...MEU...un guv marioneta uns sa distruga tot ne mai avand performantele guv Ponta( loc 1 unu..in UE)..Astia daca erau in Grecia sau ori care alta tara UE erau.......vai de mama lor!..Sa demonstrat inca o data ca singura solutie e....................Ponta+ Tariceanu PSD- ALDE...restul....vai de mama lor...ati vazut cum " guverneaz"