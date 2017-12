ITALIA

Româncă suspectată de fraudă informatică

O femeie de origine română care locuieşte în Italia este acuzată că a sustras aproximativ 50.000 de euro din conturile unei agenţii imobiliare italiene, mutând banii într-un cont deschis la o bancă din Slovacia. Potrivit site-ului Piacenza.it, hacker-ul de origine română a intrat fraudulos în sistemul home banking al unei agenţii imobiliare italiene şi a deturnat suma de 49.800 de euro, pe care a transferat-o în contul unei bănci slovace, deschis pe numele unei firme-fantomă, cu sediul în Bratislava. După îndelungi cercetări, anchetatorii italieni au aflat că suspectul este o tânără de 31 de ani, care locuieşte în localitatea Varesotto din nordul Italiei. Românca este cercetată pentru fraudă informatică, însă anchetatorii cred că ea este un membru al unei reţele specializată în astfel de infracţiuni.

FRANŢA

Antreprenori români, inculpaţi

Un cuplu de antreprenori români din domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice a fost inculpat pentru muncă ilegală şi condiţii de muncă şi cazare contrare demnităţii umane, a anunţat, joi, o sursă apropiată dosarului. Instalaţi în Franţa, cei doi sunt suspectaţi că au pus la dispoziţie zeci de compatrioţi pentru a lucra pe şantiere. Aceştia trăiau în condiţii similare sclaviei, potrivit unui jandarm, fiind plătiţi prost şi cazaţi câte 30 în case la ţară. Dormeau în pivniţe sau chiar pe jos, povesteşte acesta. Ancheta, deschisă de un judecător de instrucţie din Nantes, a condus, marţi, la arestări în regiunea Ancenis (Loire-Atlantique) dar şi la Bécon-les-Granits (Maine-et-Loire) şi Coignières (Yvelines). Autorităţile au confiscat şapte maşini, utilaje şi echipament informatic. Prejudiciul adus organismelor fiscale şi sociale este în curs de evaluare.

MAREA BRITANIE

Submarin eşuat

Un submarin britanic cu propulsie nucleară a eşuat după ce s-a lovit de stânci în largul coastei Scoţiei, informează Sky News, în timp ce Ministerul britanic al Apărării, care a confirmat accidentul, a dat asigurări că nu este vorba de un incident nuclear şi că nu s-au înregistrat victime. Potrivit Sky News, submarinul nuclear HMS Astute a lovit stânci în largul coastei vestice a Scoţiei. Ministerul britanic al Apărării a confirmat incidentul, care a avut loc în largul insulei Skye. ”Membrii echipajului nu au fost răniţi, iar submarinul nu a luat apă. Nu există indicii privind efecte asupra mediului înconjurător”, precizează comunicatul ministerului. Echipajul submarinului aştepta fluxul pentru a putea părăsi zona incidentului. Paza de Coastă a trimis un remorcher, iar o altă navă a staţionat în zonă, în caz de urgenţă. Potrivit presei, submarinul HMS Astute are baza în portul Clyde, iar echipajul este format din aproximativ 100 de membri. Submarinul este dotat cu torpile de tip Spearfish şi cu rachete de croazieră Tomahawk, care au focoase convenţionale.

OLANDA

Coliziune maritimă

Un cargou german a intrat în coliziune cu un bac, vineri dimineaţă, pe un canal din apropierea oraşului Utrecht, în centrul Olandei şi căpitanul bacului a fost dat dispărut, a anunţat poliţia judiciară olandeză. Cargoul german a fost imobilizat şi căpitanul cargoului este interogat de poliţie. Potrivit poliţiei judiciare, motivul coliziunii nu este cunoscut şi căutările persoanei dispărute sunt efectuate în prezent cu ajutorul unui sonar.

MEXIC

Membru al Gărzii Naţionale americane, ucis

Un membru al Gărzii Naţionale din SUA a fost asasinat la Ciudad Juarez, oraşul cu cel mai mare număr de crime din Mexic, situat la frontiera cu statul american Texas, a anunţat Parchetul local. Tânărul Jose Gil Hernandez Ramirez, în vârstă de 21 de ani, discuta cu un interlocutor mexican pe stradă, când un grup de persoane necunoscute i-a ucis pe cei doi, potrivit martorilor oculari. Peste 50 de americani, majoritatea de origine mexicană, au fost ucişi în ultimii doi ani la Ciudad Juarez, oraş cu 1,3 milioane de locuitori, afectat de “războiul cartelurilor”. Aproximativ 2.500 de persoane au fost ucise aici, de la începutul anului. Autorităţile celor două ţări încearcă să combată violenţele de-a lungul celor 3.000 de kilometri de frontieră comună. SUA, prima ţară consumatoare de cocaină din lume, sprijină lupta împotriva cartelurilor din Mexic.

SUEDIA

Un lunetist atacă imigranţi

Poliţia suedeză este îngrijorată că un lunetist s-ar afla în spatele unor atacuri motivate rasial comise în oraşul Malmo. Anchetatorii au făcut o legătură între 15 atacuri cu arme de foc comise în oraş, în ultimul an şi care au vizat imigranţi. Investigaţia intervine pe fondul tensiunilor tot mai mari din Suedia, pe tema imigranţilor. În alegerile din septembrie, 20 de membri ai unui partid de extremă-dreaptă antiimigraţie au obţinut locuri în Parlament. Potrivit presei locale, printre atacurile analizate figurează unul soldat cu uciderea unei femei de 20 de ani, care se afla într-o maşină. În ultimele săptămâni, doi imigranţi au fost răniţi în timp ce aşteptau într-o staţie de autobuz, iar joi seară, două femei descrise ca imigrante dintr-un stat european au fost rănite după ce au fost împuşcate prin geamul apartamentului lor. Între august 1991 şi ianuarie 1992, mai multe atacuri rasiste au fost comise în Stockholm. John Ausonius,în vârstă de 57 de ani în prezent, a ucis o persoană şi a rănit alte 10. El a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în 1994.

FILIPINE

Atac armat într-o şcoală

Un fost deţinut filipinez a intrat într-o şcoală din localitatea Zamboanga din sudul ţării şi a înjunghiat mortal o profesoară, o elevă de 12 ani şi pe bunicul acesteia, rănind alte şase persoane, după care a fost ucis de locuitori. Bărbatul a intrat într-o sală de curs şi a înjunghiat-o pe profesoară în piept, după care a rănit alţi doi profesori şi doi elevi. El a intrat şi în alte săli de curs, unde a înjunghiat mai mulţi elevi. În urma atacului, au murit şi o elevă de 12 ani şi bunicul acesteia, venit în vizită la şcoală. Agresorul, al cărui nume nu a fost făcut public, era angajat ca gardian la un local de lupte între cocoşi. După incident, el a fost ucis de locuitorii oraşului, care au aruncat cu pietre în el. Bărbatul fusese condamnat la 27 de ani de închisoare pentru viol dar a fost eliberat în 2008.

HAITI

Epidemie de holeră

135 de persoane au decedat în ultimele zile, în Haiti, în urma unei epidemii de holeră în nordul ţării, unde au fost înregistrate 1.500 de cazuri, a anunţat preşedintele Asociaţiei Medicale haitiene.

TAIWAN

Turişti ameninţaţi de Megi

Peste 200 de turişti din China continentală se aflau încă în pericol, în Taiwan, vineri dimineaţa, din cauza taifunului Megi, cel puţin 19 dintre ei fiind izolaţi într-un autobuz blocat pe un drum surpat, au anunţat oficiali taiwanezi din domeniul turismului. Peste 500 de persoane din 24 de grupuri de turişti au fost surprinse de ploile torenţiale, începând de joi. Echipele de salvare formate din soldaţi şi pompieri au furnizat alimente persoanelor aflate în dificultate.

POLONIA

Proteste la Parlament

Susţinători ai reglementării situaţiei imigranţilor ilegali care muncesc în Polonia au manifestat, vineri, în faţa Parlamentului de la Varşovia, prezentând o petiţie în acest sens parlamentarilor. Manifestanţii au afişat pancarte pe care se putea citi ”Daţi undă verde amnistiei”, ”Vrem să ieşim din zona neagră” sau ”Nimeni nu este ilegal”. Protestul are ca simbol un măr verde, deoarece majoritatea imigranţilor din Polonia lucrează la culesul fructelor. Potrivit estimărilor, în Polonia trăiesc circa 400.000 de imigranţi ilegali. Cele mai mari comunităţi de imigranţi ilegali din Polonia ar proveni din Vietnam, Afganistan şi R. Moldova. Joanna Bronowicka, din cadrul Immigrants for Amnesty Committee, a declarat că amnistia ar trebui să vizeze toate grupurile sociale şi a adăugat că această acţiune are ca scop schimbarea atitudinii faţă de străinii care muncesc în Polonia. ”Dacă aceşti oameni ar obţine statut legal, ar plăti taxe şi asigurări sociale. Zece mii de muncitori ar aduce 70 de milioane de zloţi (17,6 milioane de euro) la buget”, a precizat Joanna Bronowicka.

RUSIA

Student american, condamnat

Un student american de origine rusă a fost condamnat, în Rusia, la trei ani de închisoare, pentru încercarea de a trece graniţa cu două monede rare, a anunţat, vineri, procurorul general rus. Evgeny Kravtsov, de 26 de ani, a fost judecat de un Tribunal din Rostov pe Don, care l-a condamnat pentru contrabandă de bunuri culturale ce fac obiectul unei aprobări speciale, a comunicat, vineri, Ministerul Public rus. Omul a fost arestat pentru deţinerea unei monede a Imperiului Rus din 1899 şi o rublă din 1924, în urma unui control de la aeroportul din Rostov, la 950 de kilometri de Moscova. Studentul trebuia să le declare autorităţilor vamale şi să completeze o declaraţie specială, a explicat Ministerul Public rus.

CUBA

Havana va elibera încă cinci disidenţi

Guvernul cubanez a autorizat eliberarea a încă cinci disidenţi, care nu fac parte dintre cei 52 a căror eliberare a fost decisă în mai, a anunţat Biserica Romano-Catolică. În schimb, cei patru bărbaţi şi o femeie au acceptat să imigreze în Spania, după eliberare. Arhiepiscopul de Havana a anunţat că Juana Maria Nieves, Domingo Ozuna, Juan Francisco Marimon, Misael Mena şi Jose Luis Ramil vor fi eliberaţi de autorităţile cubaneze. Ei executau pedepse cu închisoarea cuprinse între 10 şi 17 ani, pentru deturnare şi terorism. Conform unei înţelegeri mediate de Biserică în mai, Havana a promis să elibereze, până la 8 noiembrie, 52 de deţinuţi politici închişi din 2003. Până acum, 39 au plecat în Spania, împreună cu rude, dar şapte dintre cei 13 disidenţi încă în închisoare au spus că nu vor părăsi Cuba, respingând astfel oferta Bisericii.

ITALIA

Protestul gunoaielor

Noi confruntări violente au avut loc, în cursul nopţii de joi spre vineri, în localitatea italiană Terzingo, între poliţie şi localnicii care se opun depozitării gunoiului. Forţele de ordine au încercat să demonteze barierele ridicate de protestatari, dar localnicii au ripostat cu pietre, petarde, focuri de artificii şi sticle incendiare. Poliţia a fost nevoită să utilizeze gaze lacrimogene. Toate drumurile de acces spre groapa de gunoi de la Terzigno, situată la 20 de kilometri sud-est de Neapole, au fost blocate de localnici, care se opun deschiderii unei noi gropi de gunoi în apropiere, după umplerea primeia. O persoană a fost reţinută în urma protestelor din cursul nopţii. Vineri dimineaţă, autorităţile locale au reuşit să deblocheze, scurt timp, un drum blocat cu copaci şi maşini incendiate, facilitând trecerea unor vehicule încărcate cu gunoi.

RUSIA

14 ani de închisoare pentru Hodorkovski

Parchetul din Moscova a cerut, vineri, 14 ani de închisoare împotriva fostului preşedinte al grupului petrolier Iukos, Mihail Hodorkovski şi a asociatului său, Platon Lebedev, aflaţi în închisoare din 2003 şi judecaţi într-un nou proces. Procurorul Valeri Lahtin a precizat că pedeapsa cerută include perioada deja petrecută în închisoare de cei doi acuzaţi. Hodorkovski şi Lebedev sunt judecaţi de la 3 martie 2009, fiind acuzaţi în special de deturnare de fonduri şi de revânzarea ilegală a milioane de tone de petrol între 1998 şi 2003. Procurorii şi avocaţii apărării afirmaseră iniţial că Hodorkovski şi asociatul său riscă până la 22 de ani de închisoare dar Parchetul a precizat săptămâna trecută că poate fi luată în considerare o reducere a pedepsei. Arestaţi în 2003, Hodorkovski şi Lebedev au fost deja condamnaţi, în 2005, la opt ani de închisoare, pentru escrocherie la scară largă şi evaziune fiscală. Ei califică acest nou proces drept o parodie de justiţie.