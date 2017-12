Ordonanţa pentru alegerea preşedintelui nu va afecta dreptul de a alege

“Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii 370/2004 privind alegerea preşedintelui va fi adoptată la începutul lunii septembrie, după începerea sesiunii parlamentare, şi va reglementa doar probleme tehnice, fără a afecta prevederile privind alegerea şefului statului”, a declarat premierul Emil Boc. El a explicat că prin ordonanţă “nu va fi afectat nimic din ceea ce există în momentul de faţă în privinţa dreptului de a alege şi a dreptului de a fi ales cu privire la funcţia de preşedinte al României. Vom reglementa prin ordonanţă doar chestiunile de natură tehnică legate de ziua votului, secţii de votare, securizare a votului şi procedurile de derulare a alegerilor”. El a arătat că actul normativ va fi adoptat în şedinţa de miercuri a Executivului.

Tariceanu îl bagă pe Băsescu în Top 10 al tupeului politic

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu este de părere că declaraţia preşedintelui în legătură cu salariile profesorilor înainte de alegeri este demnă de un “Top 10 al tupeului politic”: “Ce păcat că profesorii nu l-au auzit pe Traian Băsescu spunînd acest lucru în noiembrie 2008!”. Liberalul a amintit, într-o postare pe blogul său, şi de proiectul unui deputat PD-L, care propune o lege pentru sancţionarea “minciunilor electorale”, adică modificarea Codului Penal în sensul pedepsirii cu închisoare sau amendă a candidaţilor care induc în eroare alegătorii, în timpul campaniei electorale: “Aşa ceva trebuie să intre direct pe primul loc într-un Top 10 al tupeului politic. Chiar cred că politicieni ca Traian Băsescu sau respectivul deputat PD-L că românii nu îşi amintesc promisiunile electorale pe care le-au făcut cu neruşinare acum mai puţin de un an?”. Fostul premier a adăugat că el s-a împotrivit acestor creşteri salariale şi că Băsescu şi deputatul PD-L ar trebui să iasă pe stradă să vorbească cu românii.

“Nu am dorit să predăm familiei Băsescu un partid întemeiat de familia Brătianu”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, referitor la reproşul făcut de Viorel Cataramă, care recomanda fuziunea PNL cu PD-L, că liberalii nu au dorit să predea familiei Băsescu un partid întemeiat de familia Brătianu. Antonescu a spus că în PNL fiecare are libertate de exprimare şi că “ar fi multe de comentat”: “Mi-a recomandat (Viorel Cataramă-n.r.) să-i fac pe altii confortabili. Asta pentru că Viorel Cataramă a fost confortabil cu toţi preşedinţii României”. Liderul PNL a mai afirmat că Viorel Cataramă i-a reproşat că nu a făcut fuziunea cu un partid de dreapta. Viorel Cataramă a declarat, sîmbătă seara, la un post de televiziune, că, în opinia sa, PNL “ar trebui să se îngrijească să supravieţuiască pe scena politică” prin realizarea unei alianţe preelectorale ori cu PSD ori cu PD-L. El a criticat şi candidatura lui Antonescu la Preşedinţie, spunînd că acesta nu va obţine mai mult de 5%, ceea ceva face ca partidul să nu mai conteze pe scena politică.

Asumarea răspunderii şi relaţia cu PSD, în atenţia PD-L

Conducerea PD-L se reuneşte, în această după-amiază, în Colegiul Director, la Palatul Parlamentului, principalele subiecte aflate pe ordinea de zi fiind începerea sesiunii parlamentare, asumarea răspunderii Guvernului şi pregătirea pre-campaniei electorale. Deşi oficial Biroul de Presă al PD-L a anunţat, pentru astăzi, întrunire a Biroului Permanent Naţional cu grupul parlamentar al PD-L, membrii conducerii partidului au primit convocarea pentru Colegiul Director. Dincolo de pregătirea noii sesiuni parlamentare, democrat-liberalii urmează să analizeze în şedinţa lărgită de astăzi a conducerii variantele pe care le implică asumarea răspunderii Guvernului pe mai multe legi privind reforma statului, printre care şi legea educaţiei. Astfel, se va dezbate, cel mai probabil, strategia în cazul în care Opoziţia va decide depunerea unei moţiuni de cenzură, în urma asumării răspunderii Executivului, dar şi diferenţa de opinie între PD-L şi PSD privind pachetul de legi ale educaţiei pe care se va face această asumare. Evident, subiectul asumării răspunderii de către Guvernul Boc va implica şi analiza relaţiei coaliţiei de guvernare PD-L-PSD, fiind de aşteptat ca unii lideri PD-L din teritoriu să solicite o clarificare a relaţiei tensionate din cadrul parteneriatului celor două formaţiuni, atît la nivel central, cît şi la nivel local.

Voiculescu îl somează pe Pogea

Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, susţine că “Ministerul de Finanţe se împrumută pe fiecare 24 ale luni cu cîte 200, 300 de milioane de euro de la bănci, pentru a putea face plăţile”. Voiculescu a solicitat ministrului Pogea să prezinte public cît vor plăti românii în contul dobînzilor pentru împrumuturile Ministerului de Finanţe: “Întrebarea este cît va putea continua acest carusel al împrumuturilor şi cît îi vor costa aceste împrumuturi pe români? Cifrele estimative arată că, pînă la finalul anului, numai dobînzile la împrumuturile Ministerului de Finanţe trec de 1 miliard de euro. În total, sumele împrumutate, pînă la finalul anului, vor ajunge la 20 de miliarde, fără a contabiliza aici integral creditul de la FMI şi de la UE. Din cauză că a eşuat cu măsurile anticriză, Guvernul îi afundă pe români în datorii pentru ani de zile”.

Decizia de asumare a răspunderii Guvernului va fi luată miercuri

Decizia de asumare a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului pentru un pachet de legi privind restructurarea agenţiilor guvernamentale, sistemul educaţional, salarizarea bugetarilor şi reducerea cheltuielilor publice va fi luată în şedinţa de miercuri a Executivului. Pachetul de legi a fost analizat în şedinţa de sîmbătă a Executivului, înaintea unei decizii finale. “S-a discutat despre cele trei legi pe care Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului: restructurarea agenţiilor, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului cu FMI şi Comisia Europeană, legea salarizării unice şi legile educaţiei. Forma finală va fi discutată miecuri, cînd se va lua în Guvern decizia de asumare a răspunderii”, a anunţat purtătorul de cuvînt al Guvernului, Ioana Muntean.

Miniştrii renunţă de bunăvoie la 20% din salariu

“Miniştrii au semnat o declaraţie pe propria răspundere prin care acceptă să renunţe la 20% din salariul lunar, pînă la sfîrşitul acestui an, economia totală astfel rezultată fiind de aprox. 95.000 lei”, a anunţat purtătorul de cuvînt al Guvernului, Ioana Muntean. Economia lunară rezultată din renunţarea la 20% din salariul net este de circa 24.000 lei. Premierul şi vicepremierul vor renunţa la cîte circa 1.200 lei lunar, iar miniştrii vor ceda cîte aproximativ 1.100 lei lunar. Scăderea de 1.100 lei lunar va fi operată şi în cazul secretarului general al Guvernului şi şefului Departamentului pentru Afaceri Europene, care au rang de miniştri. Fondurile economiste vor fi vărsate la bugetul de stat. Muntean a mai precizat că declaraţiile de avere vor fi completate ca şi pînă în prezent, întrucît această măsură nu afectează calculul drepturilor salarile brute, a reţinerilor sau a contribuţiilor, suma care se va reţine fiind considerată contribuţie voluntară din drepturile salariale nete.

Antonescu renunţă la funcţia de vicepreşedinte al Senatului.

Liderul PNL Crin Antonescu a anunţat, ieri, că renunţă la funcţia de vicepreşedinte al Senatului, motivînd că începe campania electorală şi că nu ar avea timp să se ocupe şi de aceasta şi de atribuţiile din Parlament. El a susţinut că nu vrea să fie bănuit că foloseşte logistica Senatului pentru a-şi derula campania electorală la Preşedinţie. Liderul PNL a arătat că nu va folosi nici maşina pusă la dispoziţie de Senat şi că nu va participa la nicio întrunire organizată din bani publici. El a spus, ironic, că dacă ar avea două oi “ar fi distractiv” să i le tundă Traian Băsescu. Liberalul a adăugat că va avea o campanie electorală de tip nou, pentru că nu vrea să folosească practicile vechi ale candidaţilor de pînă acum.

Reuniunea diplomaţiei române, dedicată tranformărilor în politica externă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) organizează, în perioada 31 august-2 septembrie, Reuniunea anuală a diplomaţiei române, tema din acest an fiind “20 de ani de transformare în politica externă românească: Acţionăm pentru viitor”. Potrivit MAE, “reuniunea oferă oportunitatea organizării unor sesiuni de lucru specializate, dedicate dezbaterilor concrete pe tema statutului României în plan extern şi a implicaţiilor acestui statut pentru activitatea diplomaţiei române”. Conferinţa va fi structurată sub forma a şase ateliere de lucru şi trei secţiuni plenare de lucru, la fiecare secţiune plenară fiind invitaţi speciali din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului şi Parlamentului. Temele din acest an vor fi criza economică globală, securitatea energetică, cooperarea inter-instituţională în promovarea intereselor economice ale României în exterior, riscurile curente de securitate pentru România, provocările pentru comunitatea euro-atlantică în actualul context de securitate şi tendinţele de evoluţie a multilateralismului. Reuniunea anuală a diplomaţiei din acest an are loc în contextul în care constrîngerile bugetare au afectat inclusiv activitatea MAE.