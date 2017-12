Candidatul PRM Constanţa la euroalegeri, pe poziţia 30 pe listă

PRM Constanţa s-a îmbogăţit cu un nou membru care se află pe lista partidului la alegerile europarlamentare organizate în 7 iunie. Noul membru PRM Constanţa, Alina Drăghici, s-a înscris în partid în urmă cu aproximativ o lună şi este propunerea Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale (PPPS), filiala Constanţa pentru alegerile europarlamentare pe listele PRM. Ea a declarat că este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, iar în prezent este masterand la aceeaşi unitate de învăţămînt superior şi a aderat la valorile PRM pentru că le consideră şi valori naţionale. PRM colaborează cu PPPS şi Partidul Noua Generaţie pentru participarea la europarlamentare pe listă comună. Candidata la PE din Constanţa (Eforie) se află tocmai pe locul 30, o poziţie neeligibilă pentru un aspirant la un mandat de europarlamentar, mai ales în condiţiile în care, în ultimele sondaje efectuate la comanda partidelor politice, PRM figurează cu aproximativ 10% sau chiar mai puţin din totalul voturilor care se estimează a fi exprimate.

Iliescu spune că instituţiile naţionale trebuie să rezolve criza

Fostul preşedinte Ion Iliescu a declarat, ieri, la Forum Invest, că problema principală a rezolvării crizei finaciare şi economice constă în faptul că aceasta se manifestă prin fenomene globale, în timp ce instituţiile chemate să o gestioneze sînt naţionale. Iliescu a transmis această opinie şi laureatului premiului Nobel pentru economie Joseph Stiglitz, prezent la eveniment. El a arătat că economia mondială s-a globalizat, piaţa devenind globală şi a precizat că, în ultimii 20 de ani, s-au traversat două fenomene extreme, prin trecerea de la sistemul centralizat la cel descentralizat, iar acum se asistă la un fel de revenire la apelul la stat.

Diaconescu şi surorile lui Coposu îl contestă pe Miluţ

Surorile liderului ţărănist Corneliu Coposu, precum şi fostul preşedinte al PNŢCD Ion Diaconescu i-au adresat o scrisoare lui Marian Miluţ, în care îi contestă acestuia calitatea de lider al partidului şi îl somează să nu-şi mai asocieze imaginea celei a lui Coposu, considerînd gestul “impostură”. Semnatarii scrisorii subliniază că este firesc ca partidul să se sprijine în continuare pe Corneliu Coposu, pentru că acesta aparţine PNŢCD, însă susţin că, în diferite împrejurări, Miluţ a minimalizat “crezul şi eforturile celor care au luptat, au suferit şi au reclădit partidul”. Ei îi reamintesc că, “începînd cu 24 august 2008, în urma congresului extraordinar din acea dată, la care am participat alăturit de alte sute de delegaţi, nu mai faceţi parte din conducerea partidului, chiar dacă, prin tertipuri avocăţeşti, aţi întîrziat pînă acum înregistrarea noii conduceri şi aţi împiedicat astfel activitatea PNŢCD”. În baza acestui argument, surorile lui Corneliu Coposu şi Ion Diaconescu apreciază ca nepotrivită asocierea imagii lui Miluţ cu aceea a seniorului ţărănist. Marian Petre Miluţ ocupă primul loc pe lista PNŢCD pentru alegerile europarlamentare.

“Dacă nu se termină circul politicianist, o să se termine pîinea”

Principele Radu, candidat la preşedinţia României, susţine că politicienii care conduc România se preocupă prea mult de sărbători cîmpeneşti şi lansări electorale şi îi acuză de “iresponsabilitate, obtuzitate şi egoism” în această perioadă de criză. El a mai arătat că, de la declanşarea crizei economice, “două tendinţe puternic dăunătoare pentru societate se accentuează pe zi ce trece”, respectiv funcţionarea tot mai puţin performantă a autorităţilor publice şi decuplarea periculoasă dintre stat şi societate: “Nu este momentul serbărilor cîmpeneşti, al interminabilelor lansări electorale, nu este nici un motiv de petrecere. Dacă nu se termină circul politicianist, o să se termine pîinea, pentru prea mulţi dintre oamenii acestei ţări”.

Boc a stabilit ca şedinţele de guvern să nu dureze mai mult de trei ore

Premierul Emil Boc a stabilit ca şedinţele de guvern, organizate de regulă în ziua de miercuri, începînd cu ora 15.00, să nu dureze mai mult de trei ore, atît din motive de eficienţă, dar şi pentru că membrii Cabinetului sînt obosiţi după activitatea de la ministere, de pe parcursul întregii zile. Surse guvernamentale au declarat, ieri, că şeful Guvernului a solicitat ca doar în cazuri excepţionale, pentru acte normative foarte importante, să poată fi depăşite cele trei ore de şedinţă stabilite.

Uioreanu cere publicarea termenilor acordului României cu FMI

Deputatul PNL Horea Uioreanu cere Guvernului şi preşedintelui Traian Băsescu să dea publicităţii termenii acordului de împrumut cu FMI, motivînd că acesta are efecte importante asupra populaţiei ţării. Uioreanu a declarat, ieri, că în urma semnării împrumutului fiecare român va trebui să plătească 1000 de euro plus dobînda, în contul împrumutului de 20 de miliarde de euro. România are un acord de finanţare externă în valoare de 20 miliarde euro, coordonat de FMI, la care participă şi UE, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi alte instituţii internaţionale. Acordul presupune mai multe condiţionalităţi privind reformele structurale şi ţinte obligatorii de îndeplinit de autorităţile române privind indicatorii macroeconomici.

Prinţul Charles vizitează România

Prinţul Charles al Marii Britanii a sosit, ieri după-amiază, la Bucureşti, unde s-a întîlnit cu preşedintele Traian Băsescu şi premierul Emil Boc, urmînd ca în zilele următoare să viziteze proiecte pe care le susţine în sate din Transilvania. Băsescu i-a mulţumit Prinţului Charles pentru sprijinul constant şi atenţia pe care o acordă României. Apoi, prinţul i-a spus lui Boc că face lobby pentru promovarea României, ca obiectiv turistic, în Regatul Unit al Marii Britanii şi şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi expertiză la înfiinţarea unor parcuri naturale, după modelul celor din Marea Britanie. În cadrul vizitei, Guvernul şi Fundaţia Prinţului Charles al Marii Britanii vor lansa în comunităţi din şase judeţe Proiectul “Carpaţi”, care va promova agricultura organică, turismul rural şi conservarea patrimoniului cultural al satelor româneşti. Moştenitorul coroanei regale britanice doreşte, aşa cum se întîmplă întotdeauna în astfel de vizite private, ca detaliile itinerariului său să fie păstrate cît mai secrete. Prinţul Charles s-a implicat in ultimii ani în programul de reabilitare a mai multor sate săseşti, dar a vizitat de asemenea mînăstirile din nordul Moldovei şi mînăstirea Horezu, ctitorie a lui Constantin Brîncoveanu.