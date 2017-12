Marea Britanie - Români cu probleme legale

Constantin Mandica a fost condamnat de un judecător din Londra la trei luni de închisoare cu suspendare şi la muncă în folosul comunităţii pentru înşelăciune, după ce a fost prins jucînd alba-neagra pe stradă. Dacă acesta va mai comite vreo infracţiune în următorul an va fi închis. Românul a fost obligat să plătească 75 de lire cheltuieli de judecată. Totodată, alţi patru români au fost condamnaţi şi încarceraţi, vineri, fiind acuzaţi de furturi din automate de bilete pentru tren din mai multe staţii din comitatul Surrey, în Anglia. Românii Adrian Timiş, 22 de ani, Damian Pop, de 23 de ani, Ionuţ Jepu, de 20 de ani şi Nan Vasile, de 18 ani, au fost condamnaţi la un total de opt ani şi patru luni de închisoare după ce au pledat vinovat la acuzaţia de furt. Aceştia au furat 700.000 de lire de la automate de bilete între 12 august şi 1 septembrie anul trecut.

Franţa - Reţea de hoţi, desfiinţată

Cinci români şi un francez au fost inculpaţi în Toulon, fiind suspectaţi că fac parte dintr-o reţea de hoţi care ar fi produs un prejudiciu de un milion de euro. Pe numele lor a fost emis un mandat de expulzare, potrivit Jandarmeriei, care a precizat că aceşti experţi în furturi şi în contrabandă prin import de mărfuri au fost reţinuţi de magistrat. Judecătorul a plasat sub control judiciar alte trei persoane şi a convocat ale nouă. Presupusul şef al reţelei este un francez de 58 de ani, care locuieşte în Beausset. Săptămîna trecută, o sută de jandarmi au fost mobilizaţi în departamentul Var pentru a-i interoga la Toulon, în Seyne-sur-Mer, Ollioules şi Meounes, pe şeful reţelei şi alţi 17 români, între care cinci femei, cu vîrste cuprinse între 25 şi 48 de ani. Persoanele implicate, care au recunoscut faptele, reuşeau să scoată obiectele furate din magazine după ce distrugeau şi demagnetizau marcajele antifurt. Ancheta continuă pentru a identifica şi restaurantele care se alimentau de la această reţea la preţuri mai mici.

Georgia - Explozii

Un poliţist georgian a fost ucis şi alţi şase au fost răniţi în urma exploziei a două bombe amplasate pe marginea drumului, în apropierea regiunii separatiste Osetia de Sud, a anunţat duminică Ministerul georgian de Interne. Victima a murit în urma primei explozii, produse în timp ce poliţiştii patrulau, la bordul unei maşini, în apropierea satului Dvani, aflat în apropierea liniei de separaţie dintre Osetia de Sud şi restul teritoriului georgian. Cea de-a doua bombă a explodat în momentul în care la faţa locului au sosit anchetatorii, iar printre răniţi se află şi comandantul poliţiei locale. Un atac similar, produs în aceeaşi zonă, s-a soldat cu doi morţi şi trei răniţi în luna noiembrie. Incidentul va fi anchetat de observatorii europeni care supraveghează respectarea încetării focului în zonă, după războiul din august 2008 dintre Rusia şi Georgia. De la semnarea armistiţiului, 11 poliţişti georgieni au fost ucişi în apropierea Osetiei de Sud şi a Abhaziei.

SUA - Atac armat la azil

Şase persoane au murit şi alte trei au fost rănite, duminică, în urma unui atac armat comis într-un azil din oraşul american Carthage din statul North Carolina. Poliţia a precizat că printre persoanele rănite se numără autorul atacului, un bărbat adult, şi un poliţist. Poliţia din Carthage nu a oferit alte detalii.

China - Atac asupra comisariatului

Doi poliţişti au fost răniţi duminică, în urma unui atac asupra comisariatului de poliţie din Xining, capitala provinciei chineze Qinghai, situată în apropierea Tibetului. Agenţia China Nouă a adăugat că autorităţile au declanşat o anchetă, însă nu a oferit alte detalii. O parte a populaţiei din Qinghai este de origine tibetană, iar provincia a fost teatrul unor incidente violente în luna martie a anului trecut, la împlinirea a 49 de ani de la insurecţia din Tibet. Autorităţile chineze au luat măsuri drastice de securitate în Tibet, pentru a preveni repetarea incidentelor cu ocazia marcării a 50 de ani de la insurecţia antichineză, în urma căreia Dalai Lama, liderul spiritual al budiştilor tibetani, a fost nevoit să plece în exil.

Indonezia - Bilanţ revizuit

Cel puţin 93 de persoane au murit în urma inundaţiilor declanşate vineri de ruperea unui dig în apropiere de Jakarta, unde duminică au continuat operaţiunile de căutare a zecilor de persoane date încă dispărute, au anunţat autorităţile locale. În zonă sînt prezenţi 700 de poliţişti şi militari, care caută 102 persoane despre soarta cărora nu există încă informaţii. Digul de pămînt cu o înălţime de zece metri, care proteja lacul artificial Situ Gintung, aflat la sud de Jakarta, a cedat vineri dimineaţă, pe o lungime de circa 20 de metri. Apa din lacul care se întinde pe circa 20 de hectare s-a revărsat rapid, distrugînd 500 de locuinţe, într-o zonă unde majoritatea caselor erau puţin rezistente. Digul a cedat după mai multe zile cu precipitaţii masive, la finalul sezonului ploios din Indonezia.

Muntenegru - Alegeri anticipate

Birourile de vot din Muntenegru s-au deschis, duminică, la ora locală 8.00, pentru alegeri legislative anticipate în urma cărora va fi desemnat un nou Parlament, cu un mandat de patru ani. Circa 500.000 de alegători urmează să desemneze 81 de deputaţi, din listele prezentate de 16 partide şi coaliţii.

Tucia - Alegeri municipale

Birourile de vot din Turcia s-au deschis duminică, pentru alegerile municipale. Partidul provenit din mişcarea islamistă aflat la putere în Turcia se află pe primul loc, potrivit primelor rezultate parţiale anunţate în cursul serii de posturile de televiziune. Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării al premierului Recep Tayyip Erdogan a obţinut 41% din voturi, după numărarea a 10% din voturile exprimate. Partidul Republican al Poporului, principala forţă de opoziţie din Parlament, se clasează pe locul al doilea, cu 16% din voturi.

Belgia - Finanţarea prostituţiei

Un antreprenor francez, de 56 de ani, suspectat că a folosit fondurile societăţii sale pentru a finanţa bordeluri în Belgia, unde lucrau şi românce, a fost arestat. Operaţiunea a fost numită Moulin Rose de către grupul de anchetă franco-belgian. Săptămîna trecută, 22 de persoane au fost arestate în acest caz, în Franţa şi Belgia, fiind acuzate de de spălare de bani şi proxenetism. Omul de afaceri este suspectat că a folosit fondurile societăţii sale pentru a finanţa bordelur, baruri şi vitrine, în Bruxelles, Courtrai şi Liege, din Belgia. Cele trei surori ale sale, care s-ar fi ocupat de contabilitate, sînt şi ele sub controlul poliţiei judiciare. În total, aproape două milioane de euro ar fi fost luate de la această societate-paravan şi investite în prostituţie. Opt prostituate, în tre care cinci românce, două franceze şi una din Camerun, au fost audiate şi patru femei responsabile cu supravegherea lor au fost arestate la Liege pentru incitare la desfrîu şi exploatare.

Italia - Silvio Berlusconi, ales

Premierul italian a fost ales, duminică, la conducerea noului partid Poporul Libertăţii, la congresul de constituire a noii formaţiuni de dreapta, care îşi propune să obţină votul a jumătate dintre alegătorii italieni. “Sper să fiu la înălţime, voi încerca să nu vă dezamăgesc niciodată”, a afirmat Berlusconi în discursul susţinut imediat după proclamarea alegerii sale de către cei 6.000 de delegaţi reuniţi la Roma. Obiectivul noului partid, provenit din fuziunea dintre Forza Italia şi Alianţa Naţională, este obţinerea a 51% din voturi. Congresul de constituire a noului partid are loc cu două luni înaintea alegerilor pentru Parlamentul Euorpean.

SUA - Angajament pentru mediu

SUA sînt angajate cu toate forţele şi cu ardoare în negocierile pentru realizarea, pînă la sfîrşitul anului, a unui acord privind clima, a declarat, duminică, la Bonn, emisarul special american pentru schimbări climatice, Todd Stern. Acesta a cerut şi principalelor ţări în curs de dezvoltare să se implice în acest proces. Reuniunea de la Bonn este prima dintr-o serie de cel puţin trei runde de negocieri şi marchează prima participare a delegaţiei americane a noii administraţii a preşedintelui Obama. În ajunul reuniunii, preşedintele american preşedintele a anunţat crearea unui forum pentru energie şi climă, din care fac parte 17 dintre marile economii ale lumii şi care se va reuni la Washington la sfîrşitul lunii aprilie, înaintea summit-ului programat să aibă loc în Italia în iulie. Spre deosebire de predecesorul său, Barack Obama s-a declarat deja în favoarea unui sistem de tranzacţionare a drepturilor de emisie pentru gazele cu efect de seră, aflat deja în vigoare în UE.

Australia - Ministru, anchetat

Ministrul australian al Apărării, care are o relaţie cu o prosperă femeie de afaceri de origine chineză, este vizat de o anchetă a propriului departament, în legătură cu eventualele ameninţări la adresa securităţii naţionale. Cazul riscă să afecteze imaginea impecabilă a Guvernului condus de laburistul Kevin Rudd, după ce Joel Fitzgibbon a recunoscut că nu a declarat două călătorii în China, plătite de prietena sa, Helen Liu, în 2002 şi 2005, la Beijing şi Shanghai. Joel Fitzgibbon, care a anunţat un plan de reformă a Ministerului Apărării, a sugerat că în spatele anchetelor privind viaţa sa privată s-ar afla persoane care se opun schimbărilor pe care le are în vedere. Potrivit presei locale, Helen Liu, care locuieşte la Sidney, are relaţii cu oficiali de rang înalt din Guvernul chinez, iar numele ei ar putea fi menţionat şi în rapoartele secrete ale agenţilor australieni de informaţii, care au descoperit detaliile unui cont bancar al acesteia în computerul de serviciu al ministrului. Helen Liu are interese de afaceriri atît în China, cît şi în Australia, iar companiile ei au făcut donaţii generoase Partidului Laburist australian.

Chile - Summit-ul progresiştilor

Vicepreşedintele SUA Joe Biden a exclus, sîmbătă, posibilitatea ridicării embargo-ului economic impus Cubei, dar a reafirmat hotărîrea administraţiei Obama de a modifica politica americană faţă de regimul comunist de la Havana. Joe Biden a adăugat că regimul cubanez nu este principala provocare cu care se confruntă SUA, referindu-se la contextul creat de criza economică. Declaraţia a fost făcută într-o conferinţă de presă susţinută cu ocazia Summit-ului Ţărilor progresiste, desfăşurat la Vina del Mar, în Chile. Summit-ul progresiştilor, din care fac parte lideri de centru-stînga, a fost iniţiat în 1999 de fostul preşedinte american Bill Clinton. Evenimentul se află la cea de-a şasea ediţie, în acest an liderii prezenţi concentrîndu-se asupra impactului crizei şi a vidului ideologic lăsat de un ultraliberalism discreditat.