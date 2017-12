Spania - 19 români, presupuşi membri ai unei reţele infracţionale, arestaţi

Garda Civilă din Spania a anihilat o reţea formată din 19 români, bănuită de implicare în 73 de furturi, prostituţie şi sustragere de combustibil din conducte de petrol. Reţeaua era formată din trei grupuri, unul dintre acestea fiind “specializat în sustragerea de combustibil cu ajutorul unor materiale foarte sofisticate”. Furtul de combustibil a fost depistat după ce angajaţi ai companiei care gestiona oleoductele au alertat poliţia. În aceeaşi operaţiune, Garda Civilă i-a arestat pe membrii altor două grupuri care ar fi acţionat atît în zona Madridului, cît şi în Guadalajara, Zaragoza, Castellon, Alicante şi Sevilla. Ancheta fusese demarată în septembrie, în urma unui furt comis în localitatea Fuentiduena de Tajo, iar probele obţinute au permis iniţierea identificării autorilor. Astfel, după mai multe luni de investigaţii, poliţia a reuşit să anihileze reţeaua care era “perfect ierarhizată”, avînd un lider care coordona grupurile. În plus, unul dintre românii arestaţi, Marius, este acuzat că şi-a obligat partenera, minoră, să se prostitueze în Guadalajara. Garda Civilă a subliniat că această operaţiune a permis “anihilarea uneia dintre cele mai active reţele de infractori din Spania, care a provocat pagube de trei milioane de euro”.

Marea Britanie - Consilier suspendat pentru declaraţii jignitoare la adresa romilor români

Un consilier conservator din comitatul Leicestershire, Robert Fraser, a fost suspendat din partidul său, după ce a făcut, în cadrul unei conferinţe, declaraţii jignitoare la adresa romilor români. Fost membru al Comisiei pentru Egalitate a comitatului, Robert Fraser a fost suspendat de către preşedintele consiliului, David Parsons. Consilierul va trebui să participe la cursuri de diversitate în urma declaraţiilor făcute la adresa cetăţenilor români. “Nu putem aproba remarcile făcute de consilierul Fraser şi am acţionat pentru a ne asigura că este deplin conştient de natura neadecvată a remarcilor sale”, se arată într-un comunicat al grupului conservator. Declaraţiile sale vor fi verificate de Comisia de Standarde. Dacă aceasta va decide că Fraser a încălcat Codul de Conduită, el ar putea fi suspendat din funcţia de consilier, pentru maximum şase luni sau pînă îşi cere scuze în scris, primeşte instruire sau ia parte la o formă de reconciliere. În timpul unei întîlniri publice, în care s-a discutat despre propunerea de creare a unei tabere de nomazi în apropiere de satul Groby din Leicestershire, el a spus că “cetăţenii români vor înfige un cuţit în tine atunci cînd se uită la tine” şi că “anumiţi europeni îi transformă pe irlandezi în amatori”. Sute de locuitori au participat la întîlnire, care a avut loc la Groby Community College, la 8 ianuarie, pentru a discuta despre tabăra nomazilor. Aproximativ 400 de persoane au accesat înregistrarea video cu aceste remarci, postată pe Internet, înainte să fie ştearsă de pe site-ul YouTube, săptămîna trecută.

Canada - Elicopter prăbuşit în Atlantic

Un elicopter cu 18 persoane la bord s-a prăbuşit în Oceanul Atlantic, în largul insulei canadiene Terra Nova, a anunţat, joi, centrul de salvamar Halifax. Două persoane au fost văzute de echipele de salvare în apă, a precizat o purtătoare de cuvînt a centrului, Gerry Grychowski. Pentru moment nu se ştie dacă accidentul a provocat victime. Elicopterul, care transporta personal la o platformă de foraj petrolier, s-a prăbuşit la 47 de mile sud-est de San Juan de Terra Nova.

Olanda - Ameninţare cu explozibili la Amsterdam

“O stradă comercială din Amsterdam a fost evacuată joi, după o ameninţare cu explozibili care trebuie luată în serios”, a anunţat poliţia din Amsterdam. Autorităţile au decis joi, în cursul dimineţii, să închidă magazinele de pe bulevardul Arena şi magazinul Ikea din sud-estul oraşului Amsterdam, din cauza unei ameninţări cu explozibili. Poliţia a refuzat să precizeze natura acestei ameninţări.

SUA - Aterizare de urgenţă la New York

Un avion al companiei American Airlines a efectuat, miercuri, o aterizare de urgenţă pe aeroportul JFK din New York, după o pană la unul dintre cele două motoare. Aparatul de zbor, un McDonnell Douglas 80, a aterizat fără probleme pe o pistă a aeroportului din New York, cu un singur motor. Nu au existat răniţi printre cei 93 de pasageri şi membri ai echipajului. După decolarea de pe aeroportul LaGuardia din apropiere de New York, cu destinaţia Chicago, mai devreme în cursul zilei, echipajul a semnalat că a auzit un zgomot puternic şi oprirea motorului numărul doi. Avionul a fost atunci redirecţionat către aeroportul John F. Kennedy din New York, iar echipe de salvare au fost plasate în stare de alertă. Bucăţi de metal provenind de la motorul defect au căzut pe imobile din cartierul Queens din New York, dar nu au existat răniţi la sol.

Irlanda de Nord - Incendiu de origine necunoscută într-un tribunal istoric

O sală a celui mai celebru tribunal din Irlanda de Nord, unde au avut loc procesele unor importante personalităţi din IRA, a fost afectată, joi după-amiază, de un incediu ale cărui cauze nu sînt cunoscute. Fostul tribunal din strada Crumlin, în nordul oraşului Belfast, este dezafectat şi în prezent face obiectul unor lucrări. Sala de judecată victoriană este legată printr-un tunel de fosta închisoare aflată de partea cealaltă a străzii, unde au fost deţinuţi mii de loialişti şi republicani în timpul proceselor. Actualul proprietar al imobilului, Barry Gilligan, a declarat că nu cunoaşte originea incendiului. Trei persoane, doi soldaţi britanici şi un poliţist, au fost ucise în ultimele zile în apropiere de Belfast, în atacuri revendicate de grupări disidente republicane care se opun procesului de pace din provincia britanică. Forţele de securitate britanice şi irlandeze caută o bombă după ce au primit informaţii cu privire la introducerea de către Adevărata IRA în Irlanda de Nord a unui astfel de dispozitiv, provenind din sud. Şefii forţelor de poliţie se vor întîlni la Belfast pentru a discuta despre recentele atacuri teroriste din Irlanda de Nord şi creşterea numărului de disidenţi. Măsurile de securitate au fost consolidate şi au fost înfiinţate noi puncte de control şi patrule la frontieră, în timp ce surse de la Dublin şi Belfast susţin că informaţii referitoare la trafic sugerează un complot în vederea detonării unei bombe în nord, aceasta fiind transportată cu maşina peste graniţă. ”S-a declarat cod roşu, luni şi există panică întrucît următorul lucru care s-ar putea întîmpla ar fi explozia unei bombe undeva în nord”, a declarat un oficial al forţelor de securitate.

Cehia - 5.000 de agricultori din mai multe ţări au protestat la Praga

Circa 5.000 de agricultori din Cehia şi din alte ţări din regiune au manifestat, joi, la Praga, împotriva sistemului de subvenţii al UE, care defavorizează, în opinia lor, noile state membre UE. Manifestanţii au rămas mai multe ore în centrul capitalei cehe, pentru a prezenta revendicările lor comisarului european al Agriculturii, Mariann Fischer-Boel, venită la Praga pentru a participa la o conferinţă internaţională. Producătorii de lapte erau majoritari în acest cortegiu. Ei au cerut o creştere a preţului de achiziţie a laptelui, prea ieftin în opinia lor, dar şi armonizarea condiţiilor de acordare a subvenţiilor începînd din 2010, şi nu din 2013, cum stipulează tratatele de aderare semnate înainte de integrarea ţărilor lor în UE, în 2004. Steaguri ale Cehiei, Germaniei, Slovaciei, Sloveniei, Ungariei şi Lituaniei erau afişate de manifestanţi. Cehia este ultima ţară din UE care nu s-a pronunţat cu privire la Tratatul de la Lisabona, care a fost aprobat recent de Camera Inferioară a Parlamentului său. Senatul urmează să analizeze textul, apoi va trebui ca preşedintele Vaclav Klaus, un eurosceptic, să accepte să îl semneze. ”Nimeni nu vă va promite armonizarea condiţiilor din 2010”, a declarat ministrul ceh al Agriculturii, Petr Gandalovic, într-un discurs pronunţat sub huiduielile agricultorilor. ”Va fi o luptă aspră pentru ca aceste condiţii să fie egale după 2013. Francezii nu sînt de acord cu o scădere a subvenţiilor”, a adăugat acesta.

Georgia - Statut de refugiat pentru un militar rus

Sergentul rus Aleksandr Gluhov, care a fugit în Georgia, a primit statut de refugiat în această ţară şi va beneficia de toate privilegiile stipulate de lege, a anunţat Ministerul georgian de Interne. “Gluhov a primit statut de refugiat, are unde să locuiască şi are o indemnizaţie, are televizor şi un computer în apartament”, afirmă Şota Utiaşvili, purtătorul de cuvînt al Ministerului de Interne. Din raţiuni de securitate, adresa la care Gluhov va locui în Tbilisi nu a fost dezvăluită. “Vă pot asigura că nu este supravegheat de nimeni, poate circula liber”, a precizat Utiaşvili. “El doreşte să revină acasă, dar nu acum, căci riscă să fie arestat. Nu şi-a manifestat dorinţa de a pleca în altă ţară”, a explicat Utiaşvili. Aleksnadr Gluhov a părăsit unitatea militară rusă din Osetia de Sud în ianuarie, intrînd pe teritoriul Georgiei.

China - Protest faţă de rezoluţia Camerei Reprezentanţilor din SUA privind Tibetul

China a protestat ferm, joi, după adoptarea în Camera Reprezentanţilor din SUA a unei rezoluţii de sprijinire a Tibetului, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a unei revolte eşuate împotriva dominaţiei chineze. “Rezoluţia adoptată de SUA nu ţine cont de fapte şi aduce acuzaţii fără fundament politicii etnice şi religioase a Chinei”, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Ma Zhaoxu. “Poporul şi Guvernul chinez îşi exprimă profunda nemulţumire şi se opun ferm. China a emis un protest oficial către SUA”, a adăugat el. Textul adoptat cere “recunoaşterea deznădejdii poporului tibetan cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a fugii lui Dalai Lama” şi face apel la un efort multilateral susţinut pentru găsirea unei soluţii durabile şi paşnice la problema Tibetului.

R. Moldova - Ajutoare umanitare ruseşti de 45 de milioane de dolari

Rusia a acordat ajutoare umanitare în valoare de 45 de milioane de dolari R. Moldova, care a fost afectată, în 2007 şi 2008, de calamităţi naturale. R. Moldova s-a confruntat, în 2007, cu cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani, care a distrus mai mult de jumătate din recolte şi a pus în pericol securitatea alimentară a ţării. În 2008, ţara a fost afecatată de inundaţii. Peste 8.000 de persoane au fost evacuate din localităţile de pe malul rîului Nistru şi Prut şi peste 500 de case au fost inundate, jumătate din acestea fiind distruse. Ambasadorul rus la Chişinău, Valeri Kuzmin, a menţionat că Rusia a devenit cel mai important donator pentru R. Moldova. În afară de sprijinul financiar, Rusia a furnizat carburanţi, grîne, echipamente şi îmbrăcăminte.

SUA - Măsuri de supraveghere la un centru pentru persoane cu handicap

Autorităţile din Texas au decis montarea de camere de supraveghere şi trimiterea unor agenţi de securitate la centrul pentru persoane cu handicap unde există suspiciuni că pacienţii au fost obligaţi să se bată între ei, relatează CNN. Potrivit poliţiei, mai mulţi tineri cu handicap au fost obligaţi să se bată între ei în centrul de stat din oraşul texan Corpus Christi. Departamentul pentru Persoane cu Handicap a anunţat că a sistat internările în centrul respectiv. O înregistrare video realizată cu un telefon mobil a fost predată poliţiei, săptămîna trecută, iar autorităţile ar putea emite mandate de arestare, a anunţat şeful poliţiei din Corpus Christi, Tim Wilson. ”Angajaţii centrului ar fi trebuit să aibă grijă de pacienţi, dar ei de fapt îi exploatau. Situaţia dura de ceva vreme”, a explicat Wilson. În afară de instalarea camerelor de supraveghere, autorităţile vor spori controalele inopinate la acest centru şi vor angaja agenţi de securitate.