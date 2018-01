Germania – Accident rutier

Un autocar a fost implicat într-un accident pe o şosea de lîngă oraşul german Magdeburg, luni, cel puţin 13 persoane pierzîndu-şi viaţa şi alte 30-40 fiind rănite, a anunţat poliţia. Deocamdată, cauzele accidentului nu sînt cunoscute. În autobuz se aflau 48 de persoane, majoritatea pensionari aflaţi în vacanţă.

Australia - Crime în plină stradă

Un individ înarmat a împuşcat mortal un bărbat şi a rănit alte două persoane, în cursul zilei de ieri, pe o stradă foarte aglomerată din oraşul australian Melbourne. Poliţia este pe urmele atacatorului. Se crede că agresorul o cunoştea pe una din victime, o femeie pe care a scos-o de păr dintr-o clădire. Celelalte două victime, inclusiv bărbatul care a fost omorît, erau trecători care i-au sărit femeii în ajutor.

Italia – Proces amînat

Tribunalul din Milano, unde sînt judecaţi în lipsă cei 26 de agenţi CIA suspectaţi de răpirea unui fost imam egiptean în Italia, în 2003, a decis luni să amîne procesul pînă în 24 octombrie, în aşteptarea unei decizii în legătură cu un recurs al guvenului italian. Guvernul italian a depus, în urmă cu cîteva luni, un recurs la Curtea Constituţională, prin care a acuzat Parchetul din Milano de încălcarea secretului de stat, după ce magistraţii au utilizat înregistrări ale convorbirilor telefonice ale membrilor serviciilor secrete italiene (SISMI). Curtea Constituţională a acceptat recursul, dar se va pronunţa în acest dosar abia în toamnă. O decizie favorabilă guvernului ar distruge acuzarea şi procesul, primul în legătură cu zborurile CIA în Europa. Potrivit acuzării, o echipă condusă de CIA l-a răpit, în 17 februarie 2003, din Milano, pe Hassan Mustafa Osama Nasr, un membru al clerului musulman, şi l-au dus la un centru de detenţie din Egipt, unde Nasr susţine că a fost torturat cu electroşocuri, bătăi şi că a fost ameninţat cu violul.

Germania - Ciocniri la Dresda

200 de activişti de stînga s-au încăierat, duminică, cu forţele de ordine, în oraşul german Dresda. Protestatarii participau la o demonstraţie organizată an de an de mai multe grupări de stînga. Violenţele au început, după ce demonstranţii au început să arunce în poliţişti cu pietre şi sticle. Un purtător de cuvînt al Poliţiei a declarat că 20 de protestatari au fost arestaţi. Ciocnirile au avut loc în ultima zi a unui festival organizat de primărie, care a atras la Dresda 100.000 de turişti.

Kazahstan – Preşedinte pe viaţă

Parlamentul din Kazahstan a aprobat, în a doua şi ultima lectură, reforma constituţională care reduce mandatul şefului statului de la şapte la cinci ani şi elimină limitarea de două mandate succesive pentru actualul preşedinte, Nursultan Nazarbaiev. Reducerea duratei mandatului prezidenţial se aplică de la următoarele alegeri, din 2012, dată cînd se încheie mandatul de şapte ani al lui Nazarbaiev. Reforma a determinat protestele opoziţiei, care îl acuză pe şeful statului, în vîrstă de 66 de ani şi aflat în funcţie încă din perioada sovietică, că urmăreşte să rămînă preşedinte pe viaţă.

Marea Britanie – Reţea de pedofili anihilată

Poliţia britanică a anihilat o reţea internaţională de pedofilie pe Internet, identificînd circa 700 de suspecţi şi salvînd 32 de copii, relatează Sky News, care apreciază că aceasta ar putea fi cea mai mare operaţiune de acest gen din Marea Britanie. Cei 700 de suspecţi, dintre care 200 sînt din Marea Britanie, au fost identificaţi în 35 de ţări, în cadrul operaţiunii care se desfăşoară de zece luni, însă unii dintre aceştia sînt încă urmăriţi. Operaţiunea a fost coordonată de Centrul privind Exploatarea Copilului şi Protecţie Online. Infractorii foloseau un site numit Kids The Light Of Our Lives, pentru a face schimb de fotografii şi înregistrări video, în care puteau fi văzute abuzurile. Unul dintre bărbaţi, Timothy Cox (27 de ani) din Buxhall utiliza pe Internet identitatea Son of God (Fiul lui Dumnezeu) şi este suspectat că găzduia site-ul. Cox a recunoscut nouă acuzaţii privind deţinere sau distribuire de imagini cu copii.

Rusia – Criză de apă în Siberia

Circa 500.000 de locuitori din oraşul Tomsk din Siberia nu mai beneficiau de apă, luni, în urma unui uragan care s-a abătut asupra regiunii, duminică, a informat Interfax. ”Situaţia este complicată la staţia de distribuţie a apei, mulţi copaci au fost smulşi din rădăcini. Echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea dar oraşul nu are apă”, a declarat viceprimarul Serghei Panassiuk. Circa zece localitaţi din regiune sînt private de electricitate.