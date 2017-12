FRANŢA

Hoţi români şi albanezi arestaţi

Autorităţile franceze, în colaborare cu Europol, au destructurat o reţea de hoţi prolifici cu sediul la Paris şi au arestat 15 persoane, între care un român şi un albanez, suspectaţi că ar fi liderii reţelei, se arată într-un comunicat postat pe site-ul Europol. În urma percheziţiilor, au fost descoperiţi 59.000 de euro într-o cameră privată dintr-un bar parizian. Investigaţia a început în decembrie 2012, în urma arestării unui cetăţean albanez care a comis o spargere la Reims. Anchetele ulterioare au arătat că este vorba despre o reţea vastă de infractori, majoritatea din Albania, recrutaţi de doi suspecţi principali pentru a comite furturi pe o rază de 200 de kilometri în jurul Parisului. Reţeaua, formată din 280 de tineri suspecţi, era divizată în trei echipe care operau seara sau noaptea în oraşele situate în apropierea ieşirilor de pe autostradă. În ultimele luni, aproximativ 30 de tineri au fost arestaţi cu bijuterii furate, electronice şi aparate de fotografiat în suburbiile Parisului. Serviciile de informaţii sugerează că cei care primeau bunurile furate ar putea fi deţinătorii unor afaceri legale, vorbitori de albaneză, care locuiesc în alte capitale europene. Gruparea a cooperat, de asemenea, cu asociaţi români şi bulgari care puteau procura rapid maşini şi documente false, care îi ajutau să nu fie depistaţi. Anchetatorii estimează că peste 150 de maşini de ocazie sau furate au fost folosite în cadrul reţelei. Europol a permis cooperarea între autorităţile din Franţa, Belgia, Suedia şi Italia, unde au fost deja deţinuţi suspecţi în legătură cu infracţiuni similare.

IRAK

Atentate sângeroase

Un val de atentate, între care atacuri coordonate cu maşină-capcană, s-a soldat cu cel puţin 46 de morţi, ieri, în Irak, o ţară în care violenţele s-au multiplicat în apropierea alegerilor prevăzute pentru luna aprilie. Între timp, la vest de capitala irakiană, forţele guvernamentale au pierdut teren în provincia Al-Anbar, unde insurgenţii sunniţi, în special din cadrul Statului Islamic în Irak şi Levant (SIIL, care are legături cu al-Qaida), au preluat controlul asupra a două zone-cheie. La Bagdad, 24 de persoane au murit şi câteva zeci au fost rănite în explozia a cel puţin şapte maşini-capcană la interval de câteva minute, în principal într-o piaţă aglomerată din cartierul al-Shaab şi în faţa unui restaurant foarte frecventat de pe strada Sanaa. Urme de sânge erau vizibile pe strada Sanaa, unde atentatul s-a soldat cu trei morţi şi a provocat importante pagube restaurantului, al cărui plafon s-a prăbuşit parţial, precum şi mai multor magazine şi maşini. La Bohroz, la nord-est de capitală, cel puţin 16 persoane au fost ucise şi alte 20 rănite când un kamikaze şi-a detonat centura cu explozibil în timpul funeraliilor unui combatant anti-al-Qaida din cadrul miliţiilor Sahwa. În nordul ţării, şase persoane, dintre care trei soldaţi, au fost ucise în jurul oraşului Mossul. Violenţele din Irak s-au diminuat la începutul lui 2008, odată cu încheierea celor doi ani de confruntări interconfesionale. Dar ele au reizbucnit în 2013, provocând mii de morţi. Bilanţul violenţelor de la începutul lui ianuarie a atins deja 500 de victime.

INDIA

Daneză violată în grup

O daneză a fost victima unui viol în grup, marţi seara, în centrul capitalei indiene New Delhi, acesta fiind un nou caz de agresiune sexuală asupra unei femei comis în India, a anunţat Poliţia, ieri. Femeia, în vârstă de 51 de ani, a fost agresată de un grup de şase bărbaţi, cărora le-a cerut să îi arate drumul, în timp ce încerca să se întoarcă la hotel, într-un cartier frecventat de turişti, în centrul capitalei. Femeia a informat-o pe o prietenă împreună cu care călătoreşte, despre agresiune, în momentul în care a reuşit să ajungă la hotel, la Paharganj, în apropiere de Connaught Place, o piaţă comercială din New Delhi. Turista daneză a vrut să ceară indicaţii despre drum unui grup de bărbaţi, în apropiere de gara din New Delhi, după o vizită la un muzeu, dar aceştia au dus-o într-un loc izolat, după care au violat-o sub ameninţarea unui cuţit. Ambasada Danemarcei nu a putut să fie contactată imediat. Potrivit publicaţiei „The Times of India“, cele două femei se află de aproximativ o săptămână într-o vizită în India. Ele au vizitat mai întâi Agra, după care au sosit la New Delhi, marţi. Această nouă agresiune sexuală are loc după zece zile de la comiterea unei presupuse agresiuni sexuale asupra unei poloneze care ar fi fost drogată şi violată de un şofer de taxi, în timpul unei călătorii în capitală pe care o efectua împreună cu fiica sa de doi ani.

ITALIA

Româncă anchetată

O româncă este cercetată în Italia după ce s-a fotografiat pe puntea de comandă a unui vas de croazieră al companiei Costa Crociere (Costa Cruises), ea fiind prietena comandantului, un caz care aminteşte de scufundarea navei „Costa Concordia“, aparţinând aceluiaşi grup. Incidentul a avut loc în ianuarie 2013, la bordul navei de croazieră „Costa Atlantica“, la exact un an de la scufundarea vasului de croazieră „Costa Concordia“, aparţinând aceleiaşi companii, relatează revista italiană ”Oggi”. În timp ce vasul de croazieră „Costa Atlantica“ se afla în Golful Aden, căpitanul a adus pe puntea de comandă o prietenă româncă. Aceasta s-a fotografiat alături de comandant şi de un membru al Forţelor Navale italiene, care se afla la bord pentru evitarea unor cazuri de piraterie. În imagini, românca are în mână arma automată a militarului italian. În contextul anchetei şi polemicilor declanşate după scufundarea vasului de croazieră „Costa Concordia“, românca a încercat să şantajeze compania „Costa Crociere“, ameninţând că va face publică fotografia care demonstra încălcarea procedurilor de securitate la bordul navei. Cazul a ajuns la Procuratura din Genova, românca Saşa Alexandra fiind anchetată pentru şantaj.

SUA

Apă la metrou, foc la aeroport

Circulaţia metroului a fost perturbată la New York, după ce o conductă de apă s-a spart ieri dimineaţă şi a acoperit străzile din oraş. Conducta s-a spart în cartierul Greenwich Village, iar apa a cuprins ulterior străzile din apropiere şi staţiile de metrou. În urma incidentului, circulaţia metrourilor din Manhattan şi Queens a fost oprită. Scurgerea de apă a fost oprită după câteva ore, însă oficialii din oraş au atras atenţia că trenurile de metrou vor înregistra în continuare întârzieri semnficative. Oficialii locali au mai declarat că zona va fi curăţată de nămol în următoarele două-trei zile. 13 persoane au primit îngrijiri, marţi seara, după ce au inhalat fum provenind de la un incendiu izbucnit la gunoi într-o clădire pentru mărfuri de pe Aeroportul Internaţional „John F. Kennedy“ (JFK). Focul a izbucnit marţi, către ora locală 20.00, în clădirea numărul 23 de pe Aeroportul JFK, a confirmat Autoritatea Portuară din New York şi New Jersey.

GRECIA

Explozie la Atena

O butelie de gaz a explodat, marţi seara, în faţa sediului de campanie al ministrului grec de Interne, Yiannis Michelakis, în centrul Atenei, provocând daune materiale, a anunţat o sursă din cadrul Poliţiei. Explozia dispozitivului artizanal s-a produs în jurul orei locale 23.30, în faţa birourilor ministrului, membru al partidului conservator Noua Democraţie, aflat la putere împreună cu socialiştii de la Pasok. Butelia a fost depusă la etajul 4 al imobilului din centrul Atenei, iar explozia ei nu s-a soldat cu răniţi, dar a provocat daune materiale. Atentatele, în general fără a se solda cu victime, contra unor ţinte politice sau diplomatice sunt frecvente în Grecia, Poliţia imputându-le unor grupări anarhiste sau de extremă stângă. Guvernul grec este îngrijorat de reapariţia, în ultima perioadă, a unei mişcări extremiste violente.

FRANŢA

Beţiv cu iniţiativă

Un bărbat în stare de ebrietate a fost reţinut marţi seara, la Paris, după ce a încercat să stingă flacăra de la Monumentul Soldatului Necunoscut de sub Arcul de Triumf, a anunţat, ieri, o sursă din cadrul Poliţiei, citată de postul de radio Europe1. Bărbatul a parcat marţi seara, în jurul orei 19.00, în apropiere de Arcul de Triumf din Paris şi, după ce a ieşit din maşină, a încercat să treacă de cordonul care proteja flacăra, având în mână un extinctor. El a fost reţinut rapid, a precizat o sursă din cadrul Poliţiei. În timpul reţinerii, bărbatul le-a explicat poliţiştilor că voia să stingă flacăra.

JAPONIA

Boeing 787 oprit la sol

Un avion Boeing 787 cu destinaţia Bangkok a fost oprit la sol pe aeroportul Narita, la Tokyo, după descoperirea unei probleme la o baterie şi a fumului în timpul unui control de rutină, marţi, înainte de decolare, a anunţat, ieri, compania exploatantă Japan Airlines. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că avionul Boeing 787 are o problemă legată de ventilarea unei celule a bateriei, fără a confirma degajarea de fum. La momentul depistării acestor probleme, pasagerii şi echipajul încă nu urcaseră la bord. Ei au plecat spre Bangkok cu o altă aeronavă Boeing 787, în timp ce avionul cu care trebuiau să zboare iniţial a fost oprit la sol. Avionul 787 Dreamliner, ultimul model al Boeing, este urmărit cu atenţie după ce a întâmpinat probleme grave cu bateriile, la începutul anului trecut. Aceste defecte de concepţie au provocat supraîncălzirea a două avioane 787 în ianuarie şi au determinat blocarea la sol a 50 de exemplare aflate în serviciu în lume la momentul respectiv. De la reluarea exploatării lor, la sfârşitul lui aprilie, au fost înregistrate diverse probleme, dar, oficial, niciuna legată de bateriile litiu-ion, a căror concepţie tehnică a fost corectată şi validată de autorităţile competente. Cea mai importantă cauză a acestor probleme rămâne necunoscută, însă Boeing asigură că măsurile luate, aprobate de autorităţile competente, garantează siguranţa avionului.

SUA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs ieri la cinci kilometri nord de Fontana, în statul american California, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Seismul s-a produs la ora locală 1.35, la est de Los Angeles şi la o adâncime de 5,2 kilometri. Cel mai puternic cutremur produs în California a fost cel din 1857, cu magnitudinea de 7,9 şi epicentrul la Fort Tejon.